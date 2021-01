Dyson V11 Outsize é uma versão superdimensionada do popular aspirador sem fio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Dyson lançou uma versão superdimensionada de seu popular aspirador de pó sem fio V11. O V11 Outsize se destina a residências maiores e tem um recipiente maior, um cabeçote de limpeza maior e 20% mais sucção.

Já está disponível nos EUA por $ 799, mas chegará ao Reino Unido esta semana por £ 649,99. Isso é um prêmio de $ / £ 50 sobre o Dyson V11 Absolute.

O V11 Outsize ainda funcionará por cerca de uma hora no modo Eco. O motor Dyson Hyperdymium ainda funciona com as mesmas 125.000 rpm, mas em vez dos 14 ciclones no V11 Absolute, o irmão maior possui 18. O filtro captura 99,97% das partículas tão pequenas quanto 0,3 mícron de acordo com Dyson (o mesmo que outros modelos V11 ) Novamente, há uma tela LCD para exibir o modo de limpeza (Eco, Auto, Boost) e o tempo de execução restante.

Além do aumento do número de ciclones, o cabeçote de limpeza V11 Outsize é 25 por cento maior, enquanto a lixeira tem a metade do tamanho novamente em comparação com outros modelos V11. Pela nossa experiência, a lixeira V11 Absolute enche muito rapidamente, então o espaço extra é bem-vindo.

Escrito por Dan Grabham.