Principais dicas de Dyson para escolher um umidificador

(Pocket-lint) - De acordo com Dyson, a pesquisa mostra que a umidade relativa é mais agradável e mais saudável entre 40% e 70%. Mas durante os períodos mais quentes e mais frios, os níveis de umidade do ar podem diminuir, expondo você ao ar seco.

É claro que passamos grande parte do tempo dentro de casa, especialmente nesta época do ano em que o ar-condicionado e o aquecimento modernos secam nossas casas.

Dyson nos enviou algumas dicas para regular a umidade em nossas casas. A quantidade de umidade que o ar pode reter depende de uma miríade de fatores, desde a temperatura até a geografia e a altitude. A umidade relativa é a quantidade de vapor dágua no ar como uma proporção da quantidade que o ar pode reter.

A poluição do ar também pode agravar a pele. Ao passar mais tempo dentro de casa, as pessoas aumentam a exposição aos poluentes das atividades cotidianas, como cozinhar e limpar. Nesta época do ano, tendemos a acender o aquecimento ou acender o fogo. Mas, como acontece com as velas de Natal, isso significa partículas extras de carbono e compostos orgânicos voláteis (VOCs) em nossas casas. Obviamente, um purificador de ar também pode ajudar nisso.

A cientista-chefe associada da Dyson, Naomi Simpson, passa a maior parte do tempo pesquisando os fatores ambientais que afetam a pele. Aqui estão suas principais dicas sobre como escolher um umidificador.

Para garantir que você se beneficie de um umidificador, considere a umidade de toda a sala. Selecione um umidificador com função de ventilador para projetar o ar umidificado. É crucial garantir um nível de umidade uniforme em toda a sala para que você se beneficie do aumento de umidade onde quer que esteja nesse espaço.

Todos os umidificadores devem ser mantidos limpos para evitar o acúmulo de resíduos minerais que se formam naturalmente com o tempo após a exposição à água. Os tipos de água variam globalmente - se você mora em uma área de água dura, pode ser necessário limpar sua máquina com mais regularidade. Para alguns umidificadores, a limpeza pode ser bem complicada, com muitas peças difíceis de alcançar para limpar. Outros recebem alertas de limpeza regulares ou processos de limpeza simples - portanto, familiarize-se com as orientações do fabricante.

É bem sabido que a água parada é um terreno fértil para a proliferação de bactérias. Isso não é diferente dentro do tanque de um umidificador. Algumas máquinas não tratam com eficácia a água dentro do tanque, portanto, procure aquelas que usam a tecnologia UV para matar qualquer bactéria na água, antes que ela seja projetada na sala.

Como a tecnologia avançou, a maioria dos umidificadores tem um modo automático que ajuda a manter a umidade certa para você, então você não precisa se preocupar com isso. O modo automático lê a temperatura da sala e controla o nível de umidade de acordo.

A umidade não é o único aspecto da qualidade do ar que pode afetar a pele. Vários umidificadores combinam a purificação do ar com a umidificação para controlar os níveis de umidade e poluentes simultaneamente. Procure purificadores com filtragem certificada pelo HEPA, filtros totalmente selados e uma alta porcentagem de captura de poluentes - tanto de partículas quanto de gás, incluindo formaldeído.

Escrito por Dan Grabham.