O Dyson V8 Absolute Extra é cerca de US $ 100 / £ 100 mais barato para as vendas da Black Friday

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Dyson sempre negocia seus aspiradores sem fio toda Black Friday, mas agora é a vez do épico V8 ser descontado. O Dyson V8 Absolute Extra é cerca de US $ 100 / £ 100 mais barato para as vendas.

A oferta está disponível em vários varejistas, bem como na Dyson Direct.

Embora agora tenha sido substituído pelo épico V11 no topo da gama, a gama Dyson V8 sem fio ainda é uma força a ser reconhecida. Novamente, ele usa um motor digital girando a até 110.000 rpm para gerar uma sucção que não cai - e há um tempo de execução de 40 minutos também. Para áreas teimosas, há também um modo Max com um tempo de execução mais curto, mas com potência máxima.

O V8 pode se transformar rapidamente entre os modos portátil e stick e pesa apenas 2,6 kg. A lixeira pode ejetar sujeira para o lixo sem que você precise entrar em contato com ela.

Escrito por Dan Grabham.