Ganhe um Dyson Dok grátis no valor de £ 100 na compra do V11 Absolute!

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Dyson anunciou um acordo para o seu aspirador sem fio Dyson V11 Absolute - você receberá um Dok no valor de £ 100 absolutamente grátis.

A oferta está disponível diretamente na Dyson, bem como em varejistas selecionados, como Argos e John Lewis. O Dyson Dok é uma doca de chão para o aspirador que também o carrega no local.

squirrel_widget_148452

A oferta está disponível a partir de hoje até 22 de setembro de 2020.

A série Dyson V11 foi anunciada no ano passado e apresentou um motor mais potente, porém mais silencioso. Há também um display digital na parte de trás do aspirador, para que você possa ver quanto tempo de bateria ainda resta, bem como o modo de limpeza que selecionou.

A barra de escova tem mais cerdas do que nunca e também é mais inteligente com sensores que informam ao aspirador que tipo de superfície ele está limpando se você estiver no modo Automático.

O limpador ajusta a potência de sucção automaticamente e isso permitiu a Dyson reivindicar uma bateria de 60 minutos para o modelo. O V11 também pode informar quando as vias aéreas estão bloqueadas.

O V11 Animal, que é igual ao Absolute, mas sem a escova de alto torque e os sensores de detecção de superfície, é um pouco mais barato, mas não inclui o Dok gratuito.

squirrel_widget_338717

Escrito por Dan Grabham.