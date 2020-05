Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Analisamos vários aspiradores de pó robóticos impressionantes e a tecnologia neles está constantemente aprimorando para oferecer melhores resultados de limpeza e mais conveniência.

O vácuo do robô Dyson 360 Heurist pode custar um pouco, mas também é uma prova de que você realmente recebe o que paga. Aqui está o porquê de se destacar da multidão.

Motor digital Dyson v2: até 78.000 rpm

20% mais sucção que o antecessor

Escova de 212 mm de largura total

Como seria de esperar de um aspirador Dyson, o 360 Heurist possui um poder de limpeza sério. Ostenta um motor que gira até 78.000 vezes por minuto e a tecnologia Radial Root Cyclone da Dyson para dar ao robô o máximo de sucção possível. Isso significa que é ótimo para aspirar sujeira e poeira e manter sua casa limpa.

As habilidades de super limpeza deste bot não estão apenas no seu poder de sucção, mas também nos detalhes do design. Onde a maioria dos aspiradores de pó robô tem uma escova de borda, a Dyson optou por uma escova principal de cerdas duras de ponta a ponta, que funciona bem mesmo ao limpar as bordas da sala.

Trilhos semelhantes a tanques para facilitar a passagem de objetos

Filtros de bloqueio de alérgenos, caixote do lixo de 330 ml

O Dyson 360 Heurist foi projetado de maneira diferente da maioria dos outros bots que testamos. Enquanto outros aspiradores de pó robô têm rodas, a Dyson optou por trilhos de tanques que permitem montar obstáculos, subir acima dos limites e, geralmente, percorrer sua casa com facilidade.

Também foi projetado com filtros facilmente laváveis e um caixote do lixo simples para esvaziar também.

Zonas virtuais proibidas no aplicativo e seção da sala

Mapeamento virtual, histórico de limpeza, agendamento

Anel de luz LED para navegação com pouca luz

Este aspirador de pó robô é inegavelmente inteligente. Ele é repleto de recursos inteligentes, como a capacidade de escanear sua casa e dividi-la em zonas para que você possa controlar a limpeza de áreas específicas.

Essa limpeza de zona significa que você pode definir horários que incluem direcionar salas específicas e até a quantidade de sucção que o bot usa quando limpa essas salas. Defina uma limpeza silenciosa para o início da manhã ou uma limpeza agressiva do corredor, onde a sujeira provavelmente está sendo pisada diariamente.

Para controles muito mais simples, você também pode simplesmente pressionar o botão na parte superior para iniciar e interromper uma limpeza com facilidade. Há também uma leitura de informações na parte superior que permite que você saiba rapidamente quando há um problema - como um entupimento - que precisa ser classificado.

Dimensões: 120mm (L) x 240mm (W) x 230mm (H)

Acabamento azul brilhante distinto

Outra coisa que destaca o Dyson 360 Heurist é o seu design elegante. Este bot certamente se destaca da multidão com seu corpo azul arrojado, uma pausa refrescante da norma dos bots pretos baixos que vemos regularmente.

Dyson também está fazendo suas próprias coisas quando se trata de estilo, já que esse bot é alto e robusto. Esse volume extra é usado, o que significa mais espaço para implementar a tecnologia de ciclones da Dyson para uma limpeza mais eficaz.

Localização e mapeamento simultâneo inteligente (SLAM)

Até 75 minutos de tempo de execução (no modo silencioso)

Já mencionamos a eficácia com que o Dyson 360 Heurist navega em casa. Seu sistema de localização e mapeamento simultâneo inteligente (SLAM) significa que ele não apenas se move com facilidade, mas também sabe onde está enquanto limpa.

Isso significa que ele não precisa ir e voltar estupidamente pelas mesmas seções da casa, mas realiza uma limpeza inteligente e organizada que obtém melhores resultados gerais. Você verá tudo isso no aplicativo e no estado da sua casa assim que o bot terminar e retornar ao seu encaixe.