Planejando uma primavera limpa? Aqui estão as dicas de Dyson sobre limpeza profunda de sua casa

Obviamente, muitos de nós estão gastando uma quantidade enorme de tempo lá dentro no momento. E nossas casas nem sempre são as mais limpas - os ácaros da poeira são comuns e obviamente prosperam em estofos, camas e tapetes.

Por isso, a empresa de limpeza Dyson nos enviou um guia para a limpeza da primavera em sua casa, a fim de minimizar a propagação de ácaros. As dicas foram compiladas por Gem McLuckie, cientista de pesquisa avançada em microbiologia da Dyson.

• Limpe regularmente os colchões para remover alérgenos dos ácaros e flocos de pele com os quais os ácaros se alimentam. Aspire os dois lados do colchão com um aspirador de pó com uma filtragem avançada para impedir que o alérgeno seja recolocado na sala pelo ar de exaustão.

• Lave as roupas de cama com uma lavagem quente para destruir alérgenos. Lavar a roupa de cama em uma lavagem a 60 ° C ou 90 ° C ajudará a quebrar o alérgeno (proteínas) e reduzir a quantidade de causar alergias.

• Lave ou substitua edredons e travesseiros para reduzir a quantidade de alérgenos de ácaros e flocos de pele presentes em sua cama.

• Remova a poeira da parte superior do armário da cozinha. Este é um local frequentemente esquecido, que a poeira se acumula e, através do movimento do ar, pode ser deslocada para o ar da cozinha. Remova com um aspirador ou espanando com um pano úmido limpo ou com um pano de limpeza.

• Ao espanar, use um pano úmido limpo ou panos de limpeza que prendam o pó mais facilmente ou use um aspirador de pó para coletar o pó.

• Aspire a sua casa depois de limpar o pó, para que todo o pó que foi perturbado e colocado no chão seja removido e não redistribuído ao redor da casa pela atividade normal.

• Mova os móveis que podem ser movidos e aspire os locais que não costumam ser aspirados, como por baixo dos móveis.

• Limpe o sofá e as cadeiras regularmente; estes podem abrigar não apenas detritos grandes, mas também ácaros, flocos de pele e outros alérgenos, como pólen e alérgenos alimentares. Lave todos os revestimentos e almofadas para reduzir o nível de poeira preso dentro deles.

Muita poeira pode se acumular nas cortinas e persianas. Certifique-se de aspirá-los regularmente ou lavá-los, se possível e prático.

• Remova a poeira das paredes, espanando com um pano úmido ou em panos de limpeza ou usando um aspirador de pó filtrado por HEPA. Poeira em certos tipos de parede pode contribuir para o crescimento de mofo; se a sala estiver úmida e não for bem ventilada, a poeira poderá atuar como fonte de nutrientes para o mofo em crescimento.

• Limpe os lados da cozinha e os armários para uma limpeza profunda. Use um aspirador para remover poeira e detritos e depois lave com água morna e detergente - certifique-se de acompanhar secando todas as superfícies.

• Luzes contra poeira e acessórios para iluminação. Pode acumular-se muita poeira em abajures e luminárias que podem queimar em lâmpadas quentes produzindo VOCs (compostos orgânicos voláteis) e odor. Também pode ser movimentado pela sala produzindo ar quente ao redor das lâmpadas.

• Esvazie a geladeira e o freezer e limpe todas as superfícies com água morna e detergente. Vácuo na parte traseira e embaixo da geladeira e do freezer sem esquecer o elemento mais frio na parte traseira - isso terá o benefício adicional de melhorar o desempenho.

• Poeira atrás de radiadores; um local escondido muitas vezes esquecido durante a limpeza normal. Um pó significativo se acumula atrás do radiador e isso pode ser distribuído pela sala pelo fluxo de ar produzido pelo ar quente do radiador. O radiador não está quente o suficiente para impedir a sobrevivência de bactérias.

• Limpe profundamente seus armários, guarda-roupas e gavetas no quarto. Este é um local raramente esvaziado e limpo, mas poeira e fibras podem se acumular no mesmo local em que você guarda suas roupas limpas. Os ácaros podem viver em qualquer lugar onde haja uma fonte de alimento; portanto, onde houver poeira, existe a possibilidade de ácaros.

