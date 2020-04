Dyson lança seu primeiro ventilador três em um purificador e umidificador

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Cinco anos depois, Dyson acaba de revelar o Dyson Pure Humidify + Cool no Reino Unido - seu primeiro ventilador que também purifica o ar e o umedece também. A máquina três em um foi projetada para ser usada o ano todo para combater o ar seco e sujo e manter um ambiente confortável em sua casa.

O lançamento ocorre no momento em que a maioria de nós passa muito tempo em ambientes fechados, onde estamos expostos a muitas impurezas (compostos orgânicos voláteis ou VOCs) em produtos de limpeza domésticos e fogões a gás, além de purificadores de ar e até velas perfumadas. Novos produtos, como pisos e móveis macios, também podem liberar VOCs por um longo período de tempo.

Conversamos com George Oram, gerente de design de cuidados ambientais da Dyson, que nos mostrou como a máquina funcionava e nos deu uma visão do seu trabalho na máquina para matar bactérias. A prata tecida no tecido dentro do evaporador de malha de ar 3D ajuda a impedir que qualquer bactéria cresça em primeiro lugar, embora toda a unidade possa ser limpa em um ciclo especial, pois o evaporador se encaixa dentro do tanque de água.

Caso você não saiba, a prata é frequentemente usada nos cuidados de saúde por suas propriedades bioestáticas.

Uma vez tratada, a água é recolhida pelo evaporador. A partir do evaporador, o fluxo de ar purificado é umidificado higienicamente pelo vapor de água liberado pelo evaporador e projetado multidirecionalmente através do amplificador de ar na sala.

É a primeira unidade Dyson Pure a usar um jato em cada lado do amplificador de ar que fornece refrigeração, oscilação ou difusão ou um novo modo de brisa. Este novo modo baseia-se em mais de 40 milhões de pontos de dados de uma brisa real no campus de Dysons Malmesbury, Wiltshire Research and Development e foi projetado para trazer essa brisa refrescante para dentro de casa.

O Pure Humidify + Cool usa luz ultravioleta e tubo de PTFE especialmente usinado e reflexivo para matar 99,9% das bactérias no tanque de água na parte inferior. Os microbiologistas da Dyson passaram vários anos no projeto, garantindo que a máquina permaneça limpa enquanto estiver em uso e explorando a exposição ideal de bactérias à luz UV-C para que ela seja desnaturada.

"As pessoas costumam se surpreender com o fato de que na Dyson temos uma equipe de microbiologistas altamente qualificados e uma variedade de laboratórios de bioquímica de alta tecnologia, para pesquisar adequadamente os problemas que queremos resolver", disse Charlie Park, diretor global de categoria para cuidados ambientais da Dyson.

Dyson diz que o Pure Humidify + Cool foi testado em salas de até 27 metros quadrados, mais do dobro do teste padrão da indústria. Portanto, ele lidará bem com a maioria dos ambientes domésticos.

Melhores ofertas Dyson 2020: principais ofertas em aspiradores de pó, ventiladores, secador de cabelo supersônico e AirWrap

squirrel_widget_229961