O robô vac de segunda geração Dyson 360 Heurist finalmente chega ao Reino Unido

O mais recente vácuo de robô da Dyson finalmente chegou ao Reino Unido e à Irlanda, dois anos após seu lançamento original na China e em outros países.

Chamado de Dyson 360 Heurist , o robô é o seguimento do Dyson 360 Eye 2016 e possui alguns recursos adicionais sobre o original. Ele possui 20% de sucção extra do que o robô predecessor, por um lado, e usa o motor digital Dyson V2. O filtro da máquina pode capturar alérgenos e partículas tão pequenas quanto 0,3 mícrons.

Existem três modos de energia que permitem alterar os níveis de energia, dependendo do tipo de limpeza escolhido. Modo silencioso, para limpezas suaves e tempo de execução mais longo, há os modos Alto e Max. Obviamente, o modo Max significa que o Heurist precisará recarregar mais rapidamente.

Ele incorpora um sistema de navegação chamado SLAM - Localização e Mapeamento Simultâneos. Graças a oito sensores, o robô sabe onde fica a sala e é semelhante aos sistemas de navegação que vimos da Neato e de outros.

Este é um aprimoramento do sistema de navegação Dyson 360 original, que durou 15 anos e apareceu pela primeira vez no Dyson 360 Eye. Melhorias na memória do robô significam que ele é capaz de armazenar mapas a longo prazo e agregá-los.

O robô tem Bluetooth e Wi-Fi e, usando o aplicativo Dyson Link, você pode controlar e agendar seu robô, além de criar zonas para limpeza e salas de nomes no mapa.

Você pode optar por limpar determinadas áreas ou limpar salas diferentes de maneiras diferentes - você pode levantar a barra de escova em uma sala onde há um tapete grande, por exemplo.

A barra da escova - que estende toda a largura do robô para limpeza de ponta a ponta - é mais rígida e gira mais rápido do que antes. Possui cerca de 7.000 cerdas.

No entanto, não é tudo sobre o aplicativo - você pode iniciar o limpador a partir de um painel na parte superior do robô e existem ícones para informar quando a bateria está fraca e que modo de limpeza está usando.

O robô vem com uma garantia de 2 anos que é ativada com o aplicativo Dyson Link.