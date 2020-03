Vácuo para robô Dyson 360 Heurist: tudo o que você precisa saber

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Dyson lançou seu segundo vácuo de robô no final de 2018. Ele foi chamado de 360 Heurist e foi colocado à venda na China para começar antes de ser lançado em outros países, como Canadá e Alemanha.

No entanto, não chegou ao mercado nos EUA e nem foi lançado no mercado doméstico da Dyson no Reino Unido. Atualizamos nosso recurso, pois ele ainda foi lançado em vários países.

Em vez disso, outros países tiveram que se contentar com o vácuo de robô original da Dyson, o 360 Eye, que continua sendo uma opção cara para a sua idade - foi lançado pela primeira vez em 2014 com um lançamento no Reino Unido em 2016.

Outras empresas avançaram no espaço de vácuo de robôs, como Neato, Roborock e Samsung, e será interessante ver o que Dyson faz a seguir neste espaço.

Dyson afirma que o 360 Heurist oferece o dobro da sucção de qualquer outro vácuo de robô, embora não esteja claro se essa afirmação ainda se mantém desde o lançamento do robô - suspeitamos que não. Dyson reivindica uma melhoria de sucção de 20% em relação ao antecessor, o 360 Eye, que é potencialmente uma estatística mais útil.

Como outros aspiradores de pó, ele aprende o layout da sua casa. Dyson chama essa tecnologia de Localização e Mapeamento Simultâneo Inteligente (SLAM), mas agora é bastante padrão no mercado de vácuo de robôs. Você pode criar zonas e personalizar o comportamento do seu robô em cada uma. Existem oito LEDs na parte superior do robô que o ajudam a navegar com pouca luz.

O 360 Heurist é alimentado pelo motor Dyson V2, girando a 78.000 rpm. Você pode alterar o nível de energia no aplicativo - veja abaixo - entre três modos, silencioso, alto e máx.

Obviamente, max resultará em um tempo de execução mais curto, pois consome mais energia. No modo silencioso, o limpador oferece até 75 minutos de limpeza.

Como outros equipamentos Dyson, incluindo iluminação e ventiladores, o 360 Heurist pode ser agendado usando o aplicativo Dyson Link, que se conecta ao seu telefone via Bluetooth. O limpador também se conecta à sua rede Wi-Fi.

O aplicativo também é como você obtém atualizações de software e vê atualizações de status. Você também pode definir zonas de limpeza usando o aplicativo - assim como o comportamento do 360 Heurist em cada um.

O aspirador lembra onde esteve anteriormente e aprende o layout da sua casa ao longo do tempo, resultando em uma limpeza mais eficiente.

Dyson afirma que o Heurist 360 pode limpar de ponta a ponta, que é onde muitos outros aspiradores de pó caem - outros fornecedores falaram anteriormente sobre como eles lidam com isso. A Neato, em particular, projetou especificamente seu limpador semicircular para entrar nos cantos.

Os controles na parte superior do 360 Heurist mostram seu status e indicam baixos níveis de bateria, bloqueios e status de conectividade Wi-Fi.