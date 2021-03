Conjunto completo de fibra para implantação mais rápida em todo o Reino Unido - o que isso significa para você?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Conexões de fibra completas para a casa (ou empresa) devem se tornar a norma nos próximos anos.

Em vez de ter fibra no gabinete no final da rua e o resto da jornada ser feito por um cabo de cobre antiquado, a fibra chegará diretamente à sua porta, prometendo grandes melhorias de velocidade para nossas conexões de banda larga.

Obviamente, a Virgin Media vem lançando fibra há anos e oferece cerca de 2,5 conexões de fibra para residências e empresas no Reino Unido.

A subsidiária da BT, Openreach, gerencia a maioria das conexões de banda larga no Reino Unido e o regulador Ofcom disse que não vai impor um limite de preço para as novas conexões. Isso significa que é isso - e a empresa que vende sua banda larga como BT, TalkTalk, Sky ou quem quer que possa cobrar o que quiser. O Ofcom deu ao Openreach um passe livre, de certa forma.

Cerca de 20 milhões de residências e empresas devem obter fibra para o local (FTTP) até 2030.

"Esta é uma boa notícia para todos os provedores de fibra no Reino Unido", disse o presidente-executivo da BT, Philip Jansen. "Para nós, é o sinal verde que esperamos para seguir em frente e construir como fúria. A banda larga de fibra total será a base de uma BT forte nas próximas décadas e um tiro no braço para o Reino Unido à medida que reconstruímos melhor com esta pandemia. Conectar o país nunca foi tão vital ”.

Richard Neudegg, chefe de regulamentação da Uswitch.com, diz: "Essas novas regulamentações têm como objetivo aumentar o ritmo da implantação da fibra, que foi alvo de críticas de duas comissões parlamentares nos últimos meses.

Em uma palavra, sim. Mas deve ser de prazo relativamente curto. O benefício do Openreach é que eles podem lançar as coisas mais rapidamente com o potencial de ganhar mais dinheiro - e obter um retorno sobre o investimento que planeja fazer na região de £ 12 bilhões.

Após a fase inicial, a boa e velha competição deve manter baixos os custos mensais do cliente a um nível aceitável, embora as taxas possam permanecer altas para aqueles que desejam as conexões mais rápidas. Isso é basicamente o que aconteceu com o ADSL originalmente.

Existe um elemento de competição crescente. Provedores rivais terão acesso à rede de postes e dutos subterrâneos da Openreach e isso deve reduzir pela metade o custo de instalação de nova fibra para outros provedores.

Em áreas onde a fibra total é implementada, Ofcom (e BT) deseja desligar as redes de cobre mais antigas o mais rápido possível. E isso também significa uma mudança nas chamadas de voz tradicionais. As chamadas de voz também seriam roteadas pela rede de fibra.

Neudegg novamente: "Deixar a Openreach aposentar a antiga rede de cobre quando o novo sistema de fibra estiver em vigor é sensato e deve cortar custos para os clientes no longo prazo, mas é preciso tomar cuidado para oferecer suporte a clientes particularmente vulneráveis durante esta transição." Em outras palavras, os clientes idosos e vulneráveis que dependem dos serviços telefônicos tradicionais precisarão apenas de assistência cuidadosa.

Ofcom também está congelando as taxas que a Openreach cobra das operadoras de banda larga que usam cobre com velocidades de até 40 Mbps, depois de forçá-las a serem reduzidas.

Isso significa que as áreas que não receberão fibra total nos próximos anos obterão banda larga a um custo menor - certamente seus custos não aumentarão para o que se tornará uma conexão de segunda categoria.

Openreach também não pode cobrar taxas diferentes dependendo da área geográfica, por exemplo, não poderia cobrar mais em uma área rural onde custa mais para a empresa implantar as conexões.

O CEO da Openreach, Clive Selley, também disse como parte do anúncio: "Já ultrapassamos quase 4,5 milhões de instalações. A regulamentação de hoje nos permitirá aumentar para 3 milhões de instalações por ano, fornecendo conectividade vital de próxima geração para residências e empresas em todo o REINO UNIDO". Lembre-se, porém, de que as conexões com as instalações não são necessariamente iguais aos clientes - as pessoas precisam se inscrever em um pacote de fibra completo.

Esses números se somam às conexões de fibra de outras empresas como Virgin Media e CityFibre - como dissemos antes, a Virgin tem cerca de 2,5 milhões de conexões de fibra.

Escrito por Dan Grabham.