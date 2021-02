Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A BT e a EE anunciaram um pacote conjunto de banda larga projetado para garantir que você obtenha um bom desempenho da Internet em qualquer situação.

O BT Halo 3+ utiliza um novo dispositivo Hybrid Connect que emparelha com um roteador Smart Hub 2 para uma conexão de banda larga de fibra, mas também inclui um sim EE 4G para banda larga móvel como backup.

Além disso, um cliente Halo 3+ obtém o Wi-Fi completo da BT para conectividade sem fio consistente em todos os cômodos de sua casa.

O dispositivo Hybrid Connect emparelha-se com a solução Complete Wi-Fi, então mesmo que a conexão de fibra seja interrompida, os usuários ainda podem se beneficiar da internet sem fio.

Aqueles que se inscreverem para um pacote Halo 3+ receberão o dispositivo Hybrid Connect, um roteador Smart Hub 2, Wi-Fi completo, atualização do plano Full Fiber sem custo extra, além de acesso aos Home Tech Experts da BT.

A BT também acrescentou uma promessa de preço - ela não aumentará os preços até pelo menos o final do contrato. E você também obterá quaisquer outros benefícios do BT Mobile e EE disponíveis no momento.

"Os últimos 12 meses nos lembraram da importância de uma banda larga rápida e, crucialmente, confiável à medida que começamos a trabalhar, educar e nos divertir em casa. Em seu sentido mais verdadeiro, convergência é a união de fixo e móvel redes de forma integrada para o consumidor ", disse o principal analista da Assembly Research, Matthew Howett.

"O dispositivo Hybrid Connect é um grande primeiro passo na entrega dessa visão e trabalha para reforçar a promessa sempre ativa, em um momento em que as famílias precisam de conectividade ininterrupta mais do que nunca."

O BT Halo 3+ estará disponível no Reino Unido a partir de 5 de fevereiro de 2021, ao preço de £ 65,99 por mês para novos clientes. Os clientes existentes devem entrar em contato com a BT para saber os melhores preços para eles.

O Hybrid Connect também pode ser fornecido como um complemento para clientes novos e existentes, ao preço de £ 7 por mês. O Wi-Fi completo também pode ser adicionado a £ 10 por mês.

Melhores lâmpadas e lâmpadas inteligentes de 2021: lâmpadas Philips Hue, Ikea, Osram e mais Por Britta O'Boyle · 13 Janeiro 2021 Nosso guia para os melhores produtos de iluminação inteligente, reunindo os melhores aplicativos e lâmpadas inteligentes controladas por voz para

Escrito por Rik Henderson.