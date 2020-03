Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A BT respondeu a alegações de que o uso do Netflix e do YouTube poderia colocar pressão indevida nas redes da Internet durante o surto de coronavírus, alegando que a rede do Reino Unido pode lidar facilmente.

De fato, o maior pico diurno registrado até agora, com muitos já trabalhando em casa, nem sequer atingiu metade do que a rede é capaz.

O diretor de tecnologia e informação da BT , Howard Watson, revelou que o pico de tráfego diurno na semana passada atingiu 7,5 TB / s, acima da média de 5 TB antes. O sistema foi desenvolvido para lidar com mais que o dobro disso.

O pico mais alto observado pela BT até o momento, durante uma noite antes da crise, foi de 17,5 TB / s - impulsionado por atualizações de videogame e transmissão de futebol.

Basicamente, o Reino Unido pode lidar com o uso de HD e 4K da Netflix, YouTube, trabalhando com aplicativos domésticos e videoconferência (que são de baixa largura de banda de qualquer maneira) e muito mais.

E isso é apenas BT. A rede da Virgin Media é igualmente robusta.

Watson também revelou que, embora o uso da Internet em linhas fixas aumente, o tráfego de dados móveis diminuiu: "Na verdade, estamos vendo uma diminuição de 5% no tráfego de dados móveis, pois muitas pessoas estão conectando seus celulares ao Wi-Fi doméstico, em vez de usar a rede celular ".

Portanto, enquanto o Netflix e o YouTube concordaram em "desacelerar" e / ou reduzir a qualidade de seus vídeos na Europa, talvez seja uma medida cautelar que ainda não é tão necessária no Reino Unido.