Samsung Jet Bot+ robô a vácuo a seu preço mais baixo para Cyber Monday

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O poderoso e inteligente sistema de aspirador de pó robotizado da Samsung está atualmente com desconto para a Cyber Monday com $400 eliminado do preço habitual.

O Jet Bot+ é um aspirador de robô auto-esvaziador que vem com sua própria estação de carga e sistema de esvaziamento automático. Ele foi projetado para trabalhar em pisos duros e tapetes e vai ajudar a tirar o incômodo de limpar sua casa por menos. Graças a este negócio de curto prazo que está atualmente em andamento.

Samsung Jet Bot+ Aspirador de Robô - economize $400, agora $399 Se você tem estado de olho neste robô a vácuo há algum tempo, então agora é a hora de comprar. Este é o preço mais baixo que este robô tem sido. Ver oferta

O Samsung Jet Bot+ está repleto de tecnologia para ajudar a automatizar a limpeza de sua casa e torná-la mais eficiente. Ele tem sensores LIDAR para escanear e rastrear à medida que se movimenta, portanto é menos provável que ele fique preso. Também é construído para trabalhar tanto em pisos duros quanto em tapetes com sucção inteligente que se ajusta dependendo da superfície em que está trabalhando.

Você pode controlá-lo remotamente a partir de seu smartphone, bem como configurar zonas virtuais de interdição e horários para garantir que sua limpeza doméstica automatizada ocorra da maneira mais suave possível.

Há alguns aspiradores robóticos com desconto disponíveis durante o período de Black Friday e Cyber Monday, mas é raro ver um com preço tão razoável com uma estação de auto-esvaziamento também incluída. Por isso, se você tem adiado a compra de um aspirador robô por algum tempo, então agora pode ser a hora de se tratar.

Escrito por Adrian Willings.