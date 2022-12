Ainda há um desconto disponível no Echo Show 15 - economize $65

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As vendas da Sexta-Feira Negra têm sido e se foram, então você perdeu muitos dos descontos - mas ainda há alguns negócios disponíveis - incluindo o maior dos modelos do Echo Show.

O Echo Show 15 oferece todas as funções conectadas de outros aparelhos Alexa, mas com um display de 15 polegadas, perfeito para montagem na parede. Há uma economia de 65 dólares nos EUA que você ainda pode obter.

Echo Show 15 - economize $64,99 O Echo Show 15 é o maior dispositivo Echo Show com muito espaço para anotações, assistir TV e obter receitas. Agora é apenas $185,00. Ver oferta

O Echo Show 15 pode ser montado em um suporte ou na parede, o que significa que é ótimo para a cozinha, pois você pode tirá-lo das superfícies. O display grande significa que é melhor do que outros dispositivos do Echo Show para assistir TV também, pois você pode vê-lo do outro lado da sala.

Ele oferece todas as funções que você esperaria de um dispositivo Alexa, capaz de controlar seu dispositivo doméstico inteligente e fornecer todo tipo de informação - para não mencionar a definição de temporizadores e alarmes.

Ele também oferece a capacidade de colocar notas adesivas para lembretes familiares, enquanto a câmera frontal também pode reconhecer quem está olhando para ele para adaptar o conteúdo. É ótimo também para Alexa Calling.

Escrito por Chris Hall.