Este plugue inteligente com monitoramento de energia tem um desconto Black Friday - e pode economizar um pacote

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As vendas de sexta-feira negra estão aqui, mas seu apetite por gastos pode ser reduzido pelo aumento do custo de vida. Mas há um acordo da Sexta-feira Negra que poderia ajudá-lo a acompanhar os gastos com energia e economizar dinheiro.

Os plugues inteligentes são frequentemente descontados para a Sexta-feira Negra, mas este modelo da Tapo inclui um monitor de energia, de modo que você não só tem o benefício de poder configurar horários ou controlar remotamente dispositivos, mas também pode ver qual é o consumo de energia.

Tapo P110 plug - economize £5 O plugue inteligente Tapo se conectará diretamente ao Wi-Fi dando a você controle do smartphone enquanto também monitora seu consumo de energia. Agora são apenas £9,99. Ver oferta

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Os plugues inteligentes são uma adição útil a qualquer casa, pois lhe darão controle sobre suas tomadas a partir de seu telefone. Isso significa que você pode ligar ou desligar as coisas remotamente, ou você pode configurar temporizadores e agendamentos, por exemplo, para luzes festivas.

Os plugues Tapo da TP-Link são realmente fáceis de usar, conectando-se diretamente a Wi-Fi sem a necessidade de um hub e trabalhando com o Google Assistant ou Alexa para controle de voz. Esta tomada inclui monitoramento de energia, para que você possa ver quanta energia um dispositivo conectado está consumindo - e desligá-lo facilmente para economizar dinheiro.

Mais negcios em Black Friday 2022 UK

Há mais ofertas de sexta-feira negra por aí hoje, e nós as compilamos aqui mesmo:

Escrito por Chris Hall.