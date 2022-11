O Echo Show 10 da Amazon voltou ao seu preço mais baixo para a semana de sexta-feira negra

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Como tantos outros produtos da Amazônia, o último Echo Show de 10 polegadas da Amazon foi descontado para Black Friday. Na verdade, ele voltou ao seu preço mais baixo que vimos durante as vendas do Prime Early Access há algumas semanas.

A £169,99 no Reino Unido, ele representa uma pesada £70 sobre o preço original de £239,99 e leva-o de um dispositivo caro para uma compra que faz muito mais sentido. Da mesma forma, nos EUA, está disponível por apenas 169,99 dólares (a partir de 249,99 dólares). Especialmente dadas as características e capacidades deste Echo Show em particular.

Echo Show 10 (3ª geração) - economize £70 O último Echo Show 10 - completo com pivô automático e enquadramento durante as chamadas com vídeo - está disponível a seu preço mais baixo até agora. Agora, até £169,99. Ver oferta

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

A terceira geração virou cabeça - quase literalmente - quando foi lançada há alguns anos. É bem diferente do Echo Shows que foi lançado antes, e de qualquer um dos modelos lançados desde então. Ele se destaca na gama.

A base é um alto-falante grande, bassy, e o display é montado a ele com um mecanismo que permite que ele se mova. Além disso, ele usa a câmera na frente para segui-lo em volta para que esteja sempre apontando na sua direção. Isto é particularmente útil se você estiver em uma chamada de vídeo e se deslocando, ele garante que você permaneça no quadro.

É uma tela de 10,1 polegadas com resolução HD, tornando-a ideal para exibir receitas de culinária na cozinha que você pode acompanhar, assim como mostrar letras de músicas na Amazon Music, ou até mesmo alcançar seus programas de TV favoritos enquanto você está fazendo outra coisa. É quase como ter uma segunda TV menor em sua cozinha - se é lá que você acaba colocando.

Ela está - é claro - equipada com todos os recursos que fazem de um Echo um Echo, o que significa que o Alexa está embutido e você obtém controles de voz e toque para todos os seus produtos domésticos inteligentes. Se você está de olho em um há algum tempo, este é o preço mais baixo que vimos até agora por ele.

Escrito por Cam Bunton.