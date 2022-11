Echo Dot 5-gen recebe seu primeiro desconto - economize mais de 50%

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As vendas da Black Friday estão agora em andamento e um dos dispositivos que faz sua estréia para os descontos é o Echo Dot 5-gen.

Este dispositivo da Amazon só foi lançado recentemente, portanto, esta é a primeira vez que você pode comprá-lo a uma taxa reduzida.

Echo Dot 5-gen - economizar 51% O último Echo Dot soa melhor e é mais inteligente do que o modelo que ele substitui. Com um grande desconto, agora é de apenas £26,99. Ver oferta

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Por que comprar o Echo Dot?

O Echo Dot é há muito tempo um de nossos principais dispositivos Echo - com o tamanho compacto que o torna perfeito para entrar em qualquer sala.

Este modelo fez com que os alto-falantes fossem reestruturados para que soassem melhor que a versão mais antiga, mas com a adição de sensores e conectividade, ele é mais útil do que nunca. É claro que o grande problema aqui é o acesso aos serviços do Alexa e embora estes sejam os mesmos em todos os dispositivos Echo, esta é uma ótima maneira de se envolver com o assistente digital da Amazon.

Prime Early Access Sale: Todas as melhores ofertas do Prime Day 2 nos EUA Por Chris Hall · 12 Outubro 2022 O Amazon Prime Day está de volta, com a Prime Early Access Sale - com ofertas em uma gama de produtos.

Este não é o único Echo com desconto, a Amazon reduziu os preços em muitos dos modelos que oferece.

Escrito por Chris Hall.