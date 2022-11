Obtenha 30% de desconto na iluminação Philips Hue antes da Black Friday

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Ainda temos algum tempo antes da própria sexta-feira preta (26 de novembro), mas já há muitos negócios a serem feitos, incluindo alguns descontos em todo o produto na iluminação Philips Hue.

A própria marca está oferecendo 30% de desconto em lâmpadas e luminárias Philips Hue selecionadas, 25% em iluminação ambiente, spotlights e produtos ao ar livre, e 10% em seus produtos de entretenimento.

Por exemplo, isso significa que você pode obter um pacote de duas lâmpadas E27 (com rosca) de ambiente branco e colorido por £66,50 - a partir de £94,99. Ou o kit Lily Outdoor Spot Light, com três luzes que mudam de cor por pouco mais de £206 (normalmente £274,99).

As luzes de teto também são oferecidas com algumas opções de ambiente branco e de cor, tendo mais de £100 de desconto no preço normal de varejo.

E acessórios, como o Hue Dimmer Switch, também têm 25 por cento de desconto, para que você possa adicionar dispositivos a uma instalação de iluminação já existente da Philips Hue para uma iluminação mais barata.

Quase tudo no site é descontado até a Black Friday e a Cyber Monday. Você só precisa adicionar os produtos que deseja à sua cesta e a economia será calculada no check out.

Você também pode ver outras ofertas da Philips Hue em toda a Black Friday em nossa página dedicada aqui.

