A Belkin informou ter trazido energia sem fio para as massas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em um mundo repleto de conectividade Wi-Fi e 5G, há uma coisa no topo da lista de desejos de todos, o fornecimento de energia sem fio.

Enquanto que a idéia de executar cabos ethernet para cada um de nossos dispositivos inteligentes parece completamente arcaica, ainda estamos presos com cabos de energia inestéticos para quase todos os dispositivos em nossas casas.

Uma inicialização israelense chamada Wi-Charge quer mudar isso através do teletransporte de energia para dispositivos em casas, escritórios e espaços comerciais.

Nem tudo é conceitual, também, a TechCrunch informa que o Wi-Charge assinou um misterioso acordo com a Belkin, e podemos esperar que seu primeiro dispositivo de energia sem fio esteja disponível no final deste ano.

Ori Mor, Chefe de Negócios e fundador do Wi-Charge disse: "Quando as pessoas falam sobre cobrança sem fio, elas falam sobre cobrança de proximidade. Em 2018, recebemos o prêmio CES Best of Innovation por carregar um iPhone a poucos metros de distância, mas esse foi um transmissor volumoso. Continuamos por mais alguns anos para miniaturizá-lo. Agora estamos finalmente implantando nossa tecnologia".

"Não posso lhe dizer exatamente o que a Belkin está lançando, o que é uma chatice, porque é um produto de consumo em estágio central. A Belkin é super interessante por causa de várias coisas: É uma empresa de consumo que é super agressiva na linha do tempo, e eles escolheram uma aplicação perfeita", "A Belkin é uma empresa de consumo que é super agressiva na linha do tempo, e eles escolheram uma aplicação perfeita".

Em um comunicado à imprensa emitido pelo Wi-Charge, Brian Van Harlingen, CTO, Belkin disse: "Estamos animados em descobrir todo o potencial da tecnologia sem fio sem fio sem fio sem fio sem paralelo do Wi-Charge. O futuro da tarifação tem sido a transição da tecnologia com fio para a sem fio há anos e antecipamos a tarifação sem fio por via aérea para acelerar esta evolução".

Agora, é importante notar que o Wi-Charge está transmitindo até um watt de potência no momento, o que não parece muito, mas aparentemente é 1.000 vezes maior do que qualquer concorrente.

Também não funciona como Wi-Fi, já que cobrir sua casa com energia sem fio provavelmente teria alguns efeitos colaterais desagradáveis. Em vez disso, Wi-Charge transmite um feixe IR focalizado para uma unidade receptora e afirma que "100% da energia que deixa o transmissor chega ao receptor".

Então, com telefones como o Honor Magic 4 tirando vantagem da recarga de proximidade de 100 watts, o que você deve fazer com um watt?

A resposta é provavelmente IoT e dispositivos domésticos inteligentes que usam muita energia por curtos períodos, mas passam a maior parte do tempo em modo de espera. Bons exemplos são uma fechadura de porta inteligente ou uma escova de dentes elétrica.

Estes dispositivos poderiam abrigar uma pequena bateria que é carregada lentamente sobre o ar, garantindo que eles sempre tenham energia suficiente quando são necessários, sem nunca precisarem ser conectados à tomada.

A Belkin permanece bem fechada neste ponto, mas mal podemos esperar para ver o que ela tem guardado.

Melhores lâmpadas inteligentes 2022: Philips Hue, Ikea, Osram, Nanoleaf e muito mais Por Britta O'Boyle · 28 Abril 2022

Escrito por Luke Baker.