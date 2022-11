Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Arlo anunciou sua mais recente câmera de segurança, apelidada de Pro 5S 2K. Ela custará US$249,99 e se ligará ao sistema de segurança existente da Arlo Home Security.

A nova câmera faz uso do sistema de segurança que a Arlo também já usa e traz muito para a festa. Isso inclui suporte para gravação de vídeo 2K com HDR, bem como um holofote embutido e uma sirene para aqueles momentos em que você precisa fazer sentir sua presença.

Também faz parte desse produto maior, com o Sistema de Segurança Doméstica suportado através de uma conexão SecureLink. Arlo diz que garante uma conexão sólida mesmo durante interrupções de energia e da Internet.

Falando em energia, Arlo também afirma que a câmera Pro 5S 2K é um alimento com duração de até 30% mais longa do que a câmera Arlo Pro 4, com um modo totalmente novo de baixa potência projetado para tornar possível carregar a coisa com menos freqüência.

Outras características notáveis incluem um ângulo de visão de 160 graus, visão noturna colorida e áudio bidirecional, caso você precise falar com alguém. Arlo também deu o suporte Pro 5S 2K para ambos Wi-Fi de 5 GHz ou 2,4 GHz para que você possa esperar uma conexão mais forte do que alguns outros modelos, o que é sempre uma boa notícia para aqueles com casas maiores.

Se tudo isso soa como algo que você quer afixar em sua casa, você pode. Está à venda por $249,99 a partir de 6 de dezembro e estará disponível na Best Buy e através do site Arlo, nos disseram. Você poderá até escolher entre as cores preto e branco ao fazer seu pedido também.

Escrito por Oliver Haslam.