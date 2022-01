O Arlo Security System adiciona sensores multifuncionais e teclado NFC para proteção total em casa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Arlo anunciou o Sistema de Segurança Arlo, a peça final do quebra-cabeça para mover a empresa das câmeras para a segurança residencial completa.

O novo sistema prevê a introdução de um sensor que pode ser adicionado sem fio a janelas ou portas, além de cobrir uma gama de funções aprimoradas.

O sensor também detecta movimento, vazamentos de água, mudanças de luz ou temperatura, fumaça ou CO2, o que significa que pode ser implantado para atender às necessidades do cliente - e instalado sem fios.

Projetado para instalação DIY, o Arlo Security System reunirá todos os fios dos produtos Arlo para proteção completa da casa, completando-os com um teclado, que também é o centro do sistema.

O teclado permite armar e desarmar, mas também integra mais sensores e uma sirene, além de suportar NFC, o que significa que você poderá armar e desarmar tocando em seu telefone, o que deve tornar o uso mais fácil.

Arlo diz que o sistema usará ArloRF para conectividade para fornecer um alcance mais longo e criptografia mais forte, para maior tranquilidade.

Além do novo hardware, Arlo também anunciou que está se movendo para oferecer suporte ao Matter , com o objetivo de fornecer compatibilidade perfeita entre produtos domésticos inteligentes de diferentes marcas.

O Arlo Security System será compatível com as câmeras existentes, além de funcionar com planos de assinatura Arlo Secure.

Não sabemos exatamente quando estará disponível ou por quanto, mas esperamos que seja lançado primeiro nos Estados Unidos.