(Pocket-lint) - Arlo lançou uma câmera de segurança Arlo Go de segunda geração nos EUA que funciona com LTE e Wi-Fi. Tem até GPS.

Se você mora em uma área sem Wi-Fi, mas ainda tem acesso à conectividade celular, a câmera Arlo Go 2 LTE / Wi-Fi de US $ 250 pode ser certa para você. Ele pode ficar em um celeiro, galpão ou em algum outro lugar remoto. Possui resistência às intempéries, gravação de vídeo Full HD 1080p e uma bateria recarregável e substituível.

Arlo afirma que as baterias da câmera durarão até três meses se você estiver usando LTE, e até oito meses se estiver usando Wi-Fi - mas isso depende da frequência com que a câmera é ativada, é claro. Outros novos recursos do Arlo Go 2 incluem GPS para que você possa localizá-lo em caso de perda, um holofote para eventos noturnos e áudio atualizado que permite que você tenha conversas em tempo real. O Arlo Go de primeira geração oferece um sistema push-to-talk.

Lembre-se de que o Arlo Go custava US $ 400 quando foi lançado, não era compatível com Wi-Fi e só gravava em 720p.

A única desvantagem do Arlo Go 2 é que você precisa de uma assinatura do Arlo Secure se quiser acessar facilmente as imagens gravadas salvas na nuvem ou usar a detecção de pessoa, animal e veículo da câmera. Há um período de teste gratuito de três meses, mas a versão básica do serviço custa US $ 3 por mês para uma câmera. O Go 2 pode gravar em um cartão microSD, mas isso significa que você precisa tirá-lo toda vez que quiser ver sua filmagem. Não, obrigado.

Por último, para essa conexão LTE, você precisará de um plano de celular da Verizon. Isso começa com US $ 5 por mês para adicionar a câmera a um plano de dados compartilhado e vai até US $ 20 por mês para dados ilimitados. Arlo promete disponibilizar o Arlo Go 2 por meio de mais operadoras em 2022.

As câmeras Arlo são compatíveis com os dispositivos Alexa e Google Assistant e também funcionam com IFTTT.

