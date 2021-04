Arlo: "Chegou a hora de trazer de volta o programa Works with Arlo"

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Arlo confirmou à Pocket-lint que o programa Works with Arlo será ressuscitado em 2021. Adrienne Sharkey-Perves, diretora de marketing da Arlo, confirmou os detalhes no Pocket-lint Podcast.

Arlo anunciou originalmente o programa Works with Arlo em janeiro de 2019 na Consumer Electronics Show, realizada anualmente em Las Vegas.

Foi o primeiro indicador de que Arlo estava procurando expandir além do suporte a dispositivos originais, para se tornar uma plataforma doméstica inteligente por si só, com a capacidade de controlar dispositivos de terceiros também.

Desde que esse anúncio foi feito, no entanto, não aconteceu muita coisa no Works with Arlo. Embora Arlo tenha visto uma atualização positiva nas câmeras que oferece, incluindo uma campainha de vídeo, as ambições da plataforma parecem ter estado em segundo plano.

Melhores lâmpadas e lâmpadas inteligentes de 2021: Philips Hue, Ikea, Osram, Nanoleaf e mais Por Britta O'Boyle · 9 Fevereiro 2021 Nosso guia com os melhores produtos de iluminação inteligente, reunindo os melhores aplicativos e lâmpadas inteligentes controladas por voz para

Quando questionado sobre o que aconteceu com Works with Arlo no Pocket-lint Podcast , Sharkey-Perves respondeu: "Portanto, este é um programa que estamos trazendo de volta este ano, tivemos que suspendê-lo por um período de tempo porque queríamos nos concentrar em nossa oferta principal. "

Essas ofertas principais incluem itens como faturamento de back-end e serviços de assinatura, até como as notificações podem ser personalizadas para aprimorar a experiência do cliente.

"Agora estamos chegando a um bom lugar com nossa plataforma de segurança inteligente que achamos que é o momento certo para trazer de volta o programa Works with Arlo e, portanto, há uma série de iniciativas em andamento para preencher isso ainda mais", disse Sharkey-Perves.

Isso será uma ótima notícia para aqueles que investiram no sistema Arlo e o veem como sua principal plataforma de casa inteligente.

O mercado de casa inteligente evoluiu desde 2019 e, de fato, a oferta da própria Arlo também mudou. Quando o anúncio foi feito, a maioria dos dispositivos de Arlo se conectou a um hub Arlo e ofereceu armazenamento em nuvem gratuito.

A Arlo impulsionou seu serviço de assinatura Arlo Smart nos últimos dois anos, ao mesmo tempo que oferece uma série de dispositivos que não precisam de um hub, mas se conectam diretamente ao Wi-Fi com o rótulo Arlo Essentials.

Works with Arlo originalmente destacou marcas como Bose, Hue, LIFX, Schlage, Sonos e Yale como parceiros compatíveis, embora nada tenha sido dito sobre como o programa funcionaria com esses dispositivos.

Para uma lâmpada Hue, por exemplo, é fácil ver como o movimento detectado em uma câmera externa pode ser usado para ligar uma lâmpada Hue em ambientes internos, mas para marcas como Bose e Sonos, é um pouco mais obscuro - a menos que você esteja olhando para permitindo notificações por meio desses dispositivos.

O grande desafio que o Works with Arlo enfrentará é convencer as pessoas de que precisam de outra plataforma de casa inteligente. Google Assistant, Samsung SmartThings, Amazon Alexa e Apple HomeKit são todos suportados por Arlo e são perfeitamente capazes de criar essas redes domésticas interligadas.

Exatamente como Arlo vai se diferenciar ainda está para ser visto. Arlo é um grande nome em câmeras de segurança inteligentes, mas é um mercado com muitas opções. Ter uma plataforma pode fazer a diferença, permitindo que você tenha a experiência dos clientes - e uma vez que você tenha alguém usando sua plataforma, é improvável que ele saia.

Você pode ouvir mais sobre o que Arlo tinha a dizer no Pocket-lint Podcast, episódio 96.

Escrito por Chris Hall.