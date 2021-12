A Apple pode adicionar Touch ID a um controle remoto doméstico inteligente da Apple TV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple poderia reinventar o controle remoto da Apple TV novamente, integrando sua tecnologia Touch ID ao controlador, de acordo com uma nova patente.

Conforme descoberto pela Patently Apple , a Apple obteve uma patente para uma "televisão de cobertura remota, dispositivos domésticos, portas, eletrodomésticos e muito mais" com autenticação biométrica. Supõe-se que este controle remoto seria para a Apple TV, mas a Apple também pode estar imaginando um controle remoto HomeKit com Touch ID.

A confusão vem do fato de que a patente é na verdade uma patente de utilidade - não uma patente de design - então não há imagens do dispositivo incluídas.

Em vez disso, a patente descreve a ideia da Apple - principalmente o "sistema biométrico incluído com um controle remoto". O controle remoto apresentaria um ou dois sensores Touch ID e poderia ser usado para a Apple TV ou automação residencial inteligente. Ele também pode apresentar vários tipos de autenticação biométrica.

Aqui está o resumo da patente:

"Um dispositivo eletrônico tendo pelo menos uma configuração operacional, como uma configuração de energia, com pelo menos um primeiro estado e um segundo estado. O dispositivo eletrônico também pode incluir um controlador de acesso que pode receber dados de estado e dados de autorização de uma fonte externa, tal como um controle remoto. O controlador de acesso pode permitir um estado da configuração operacional mediante o recebimento de dados de autorização adequados recebidos ou relacionados à saída de pelo menos um sensor biométrico associado ao controle remoto. "

A patente também menciona a possível integração com recursos de controle dos pais para restringir o que as crianças podem fazer com o controle remoto.

Lembre-se de que as patentes da Apple nem sempre se concretizam na forma de um produto de consumo que você pode comprar. No entanto, é interessante ver o que a empresa sediada em Cupertino está prevendo, incluindo quaisquer movimentos potenciais que possa estar planejando na indústria de casa inteligente.