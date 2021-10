Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Apple HomePod mini está passando por uma reformulação, com uma série de novas cores anunciadas durante o evento Apple Unleashed .

Os novos acabamentos juntam-se às variações atuais de branco e cinza espacial do alto-falante doméstico inteligente , com laranja, azul e amarelo disponíveis pelo mesmo preço de $ 99 / £ 99 em novembro.

A empresa não anunciou nada inovador para o alto-falante de 3,3 polegadas durante o evento, mas o fato de novas cores terem chegado talvez sugira que ela o veja como a cabeça da casa para o previsível. Com o Apple HomePod original agora descontinuado, o HomePod mini é agora firmemente o jogador central da casa inteligente da Apple - e Siri.

As três novas cores também fornecem opções de design muito necessárias para quem quer estilizar seu espaço com a caixa de som - algo que dá uma ligeira vantagem sobre a safra atual de caixas de som semelhantes do Google e da Amazon.

A Apple observa que a cor continuará a abranger o exterior do tecido de malha, ícones de volume e cabo de alimentação tecido, com a superfície de toque colorida também combinando.

Também foi anunciado junto com as novas cores para o alto-falante o Voice Plans , um novo e mais barato nível de assinatura da Apple Music que depende do Siri para funcionar - daí o nome. É ideal para quem usa o HomePod mini, mas não quer necessariamente ser arrastado para a experiência completa do Apple Music em outros dispositivos.

Com pouco ou nenhum boato de um HomePod mini 2 - e, como já mencionamos, o HomePod original morto e enterrado - agora pode ser um ótimo momento para entrar no ecossistema de casa inteligente da Apple. Afinal, nunca pareceu melhor.

