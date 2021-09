Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora a Apple tenha ignorado positivamente a casa inteligente em seu evento mais recente em setembro, ela parece estar prestes a entregar uma atualização de software significativa para o HomePod e o HomePod mini .

Isso é de acordo com MacRumors , que sugere que a atualização de software HomePod 15, brevemente sugerida durante WWDC21, está agora sendo preparada para chegada na próxima semana - talvez junto com iOS 15 e watchOS 8 em 20 de setembro.

De acordo com as informações coletadas da versão Release Candidate do HomePod 15, a saída sugere que a atualização estará disponível para HomePod e HomePod mini e, além das habituais correções de bugs e melhorias de estabilidade, há muitas mudanças.

O recurso principal que chega aos alto-falantes inteligentes menores da empresa é a capacidade de definir um único ou par como o alto-falante padrão para a Apple TV 4K , o que significa que você não terá que ignorar manualmente os alto-falantes da própria TV quando se sentar para assistir algo.

Com a atualização, os usuários poderão usar o Siri para ligar a Apple TV, fazer solicitações de filmes e programas de TV e controlar a reprodução, com o assistente de voz agora também capaz de ajustar o volume de resposta com base no ambiente da sala e nível de fala do usuário.

Não são apenas as atualizações relacionadas à TV que a Apple está trazendo para seus alto-falantes inteligentes. Os controles de reprodução de mídia agora aparecerão automaticamente na tela de bloqueio do iPhone quando um mini HomePod estiver tocando nas proximidades, enquanto os usuários agora podem ajustar o nível de graves.

Os dispositivos HomePod também ficarão um pouco mais inteligentes no controle doméstico real. Com o HomePod 15, o Siri será capaz de controlar dispositivos domésticos inteligentes em horários específicos (como desligar as luzes em 10 minutos, dizem os MacRumors), com o controle de voz também sendo estendido para acessórios HomeKit compatíveis.

Para aqueles que usam o HomeKit Secure Video em suas câmeras de segurança inteligentes, a nova atualização também trará a detecção de pacotes, ajudando você a identificar rapidamente quando um pacote está e não está mais em sua porta.

Portanto, em resumo, a atualização do HomePod é bastante substancial - e isso só pode ser bom para uma área que a Apple negligenciou um pouco nos últimos anos.

No entanto, isso não significa que a versão final chegará com todos os recursos que a Apple inicialmente ofereceu aos testadores beta, com o Apple Music Lossless Audio e Spatial Audio com Dolby Atmos não lançando com o HomePod 15.

A empresa afirmou anteriormente que esses recursos de áudio chegarão aos dispositivos HomePod antes do final do ano, portanto, espere-os em um dos lançamentos menores para a nova atualização de software.