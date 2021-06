O SmartThermostat da Ecobee é o primeiro dispositivo de terceiros que funciona com Siri - com mais a seguir

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Ecobee SmartThermostat com controle de voz é o primeiro dispositivo de terceiros anunciado que suporta nativamente o Siri da Apple.

A Apple decidiu claramente que precisa abrir o suporte Siri para mais dispositivos e serviços para ter sucesso na casa inteligente, enquanto a empresa diz que também vai introduzir o processamento de voz Siri no dispositivo para melhorar o desempenho e lidar ainda mais com questões de privacidade.

Não há dúvida de que o próprio Siri e o ecossistema HomeKit caíram para o terceiro lugar, atrás dos ecossistemas de casa inteligente Amazon Alexa e Google Assistant.

Agora a Apple quer potencializar as opções de uso do Siri com outros dispositivos, bem como os recursos de seu sistema de aplicativos HomeKit / Home.

A funcionalidade está chegando "ainda este ano" e também se aplicará aos existentes. Ecobee SmartThermostat com dispositivos de controle de voz. Você também precisa de um Apple HomePod ou HomePod mini e, como seria de esperar, ele será ativado com o comando de voz usual "Ei Siri".

Ainda esperamos que a Apple substitua o agora descontinuado HomePod original em algum ponto pelo HomePod 2 , especialmente porque a Apple parece estar ansiosa para expandir suas funções de casa inteligente do HomePod mini. Enquanto o HomePod original se concentrava no som, agora parece que o foco mudou para ser um hub doméstico inteligente como um Amazon Echo ou dispositivo Google Home.

A Apple confirmou que tambémsuportará o padrão de interoperabilidade Matter, que também conta com o suporte da Amazon, Google e Samsung. Ela também anunciou o HomeKeys, que pode colocar uma chave de bloqueio de hotel ou casa em sua Carteira Apple .

