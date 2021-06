Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple pode revelar um novo sistema operacional em sua Conferência Mundial de Desenvolvedores neste mês.

Na quarta-feira, a empresa de Cupertino postou umalista de empregos para um engenheiro sênior de iOS que trabalhava no Apple Music. Conforme descoberto pela primeira vez por Javier Lacort , a lista incluía duas menções ao homeOS, provavelmente um sistema operacional ainda a ser anunciado. Desde então, a Apple removeu o homeOS da lista e o substituiu pelo HomePod. Aqui está o que a passagem completa dizia originalmente:

"Você trabalhará com engenheiros de sistema da Apple, aprendendo o funcionamento interno do iOS, watchOS, tvOS e homeOS e otimizando seu código para desempenho de maneiras que só a Apple pode fazer. Junte-se à nossa equipe e faça uma diferença real na música amantes em todo o mundo ", dizia a postagem, de acordo com a MacRumors. Posteriormente, ele declarou: "A equipe do ‌Apple Music‌ Frameworks possui a pilha de tecnologia que permite a experiência ‌Apple Music‌ integrada ao sistema em todas as nossas plataformas móveis: iOS, watchOS e homeOS."

Há muito o que desempacotar aqui. Em primeiro lugar, é possível que a Apple possa anunciar o homeOS na WWDC 2021 como um novo sistema operacional para dispositivos domésticos inteligentes. Mas, como 9to5Mac notou, alto-falantes inteligentes da Apple, o HomePod e HomePod Mini, ambos executar uma variante do tvOS, o sistema operacional usado também ao poder suas set-top boxes Apple TV mais recentes. Talvez os alto-falantes tenham seu próprio sistema operacional.

A conferência de desenvolvedores da Apple começa na próxima semana. Ele também deve anunciar atualizações para seus outros sistemas operacionais, incluindo iOS 15 e MacOS 12, então um anúncio do homeOS não seria um choque completo.

Para mais rumores sobre o WWDC 2021, consulte nosso guia .

Escrito por Maggie Tillman.