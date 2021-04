Apple considerando caixa Apple TV com alto-falante e câmera, display inteligente semelhante ao Echo Show

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple pode estar procurando uma reviravolta no Apple TV , que oferece um alto-falante e câmeras, tornando-o um dispositivo tudo-em-um para conectar a uma TV. A empresa também está considerando a fusão do HomePod com uma tela do iPad para rivalizar com o Amazon Echo Show.

A proeminência da Apple nas residências tem sido bastante discreta: embora domine o mercado de tablets com o iPhone e tenha uma grande fatia do mercado de smartphones com o iPhone, quando se trata de dispositivos domésticos - Apple TV e HomePod , a empresa não tem sido assim bem sucedido.

Fontes conversando com a Bloomberg - muitas vezes confiáveis para planos futuros da Apple - sugerem que a Apple está considerando uma série de opções para resolver o déficit neste segmento.

O primeiro é um dispositivo Apple TV atualizado que integra um alto-falante e tem uma câmera para FaceTime. A ausência de um display para este dispositivo sugere que você deve conectá-lo a uma TV existente, trazendo os benefícios de conectividade, streaming via plataforma da Apple, qualidade de som aprimorada e videochamada.

Parece um pouco com o Roku Streambar, um dispositivo que oferece serviços de streaming por meio de uma barra de som compacta, projetada para aumentar a oferta da sua TV em uma única caixa.

A câmera, no entanto, levanta mais questões do que respostas quando se trata de implementação, embora os alto-falantes da TV freqüentemente avisem que eles sejam colocados no nível de seus ouvidos - o que pode colocar a câmera na altura correta para o FaceTime também.

A vantagem seria alavancar um serviço popular da Apple - FaceTime - enquanto colocava a Apple TV em contenção para fornecer todos os serviços de streaming de TV e afastar os usuários do Roku ou Fire TV.

O segundo dispositivo sobre o qual ouvimos falar antes, colocar uma tela em um HomePod para criar a versão do Echo Show da Apple.

A Bloomberg diz que contará com um braço robótico, para que o iPad possa rastreá-lo pela sala, da mesma forma que o último Echo Show 10 fará. Novamente, isso seria ideal para o FaceTime e forneceria à Apple um dispositivo doméstico que faz mais do que apenas reproduzir música.

Não há confirmação de que qualquer um desses dispositivos chegará ao mercado e a Apple enfrenta alguns desafios aqui. Google e Amazon dominam este espaço com dispositivos acessíveis, ampla interoperabilidade com dispositivos e serviços de terceiros, enquanto o histórico da Apple não tem sido tão forte nesses aspectos.

