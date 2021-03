Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O mini alto-falante inteligente HomePod da Apple apresenta um sensor de temperatura e umidade em seu invólucro, embora os usuários não tenham conseguido experimentar as vantagens do componente oculto.

Isso é de acordo com um novo relatório da Bloomberg , com a descoberta confirmada em uma desmontagem pela iFixit, que afirma que o sensor anteriormente secreto é colocado longe dos outros componentes internos do alto-falante para medir a temperatura externa de forma eficaz.

O sensor exato é identificado como um sensor digital de umidade e temperatura HDC2010 de 1,5 mm x 1,5 mm da Texas Instruments, com a Apple supostamente discutindo seu uso internamente. Acredita-se que ele possa ser usado para fornecer informações para outros dispositivos na casa inteligente, como termostatos ou ventiladores.

Em teoria, ele poderia fornecer informações sobre a temperatura ambiente a outro dispositivo e deixá-lo se ajustar de acordo. Dado que o HomePod mini é um dos poucos dispositivos hub com suporte para Thread , também, essas integrações com outros dispositivos domésticos inteligentes no ecossistema HomeKit devem ser mais seguras, rápidas e eficientes do que algumas alternativas.

Claro, esta não é a primeira vez que vimos tal sensor em um dispositivo doméstico inteligente. O Echo Plus de segunda geração da Amazon apresentou um, assim como o novo Echo Dot de quarta geração, com ambos capazes de ser usados para ajudar a desencadear as Rotinas Alexa. O Google Nest Hub - anunciado na semana passada - também medirá a temperatura ambiente enquanto o usuário dorme.

A questão mais pertinente, então, estaria relacionada a exatamente quando a Apple está planejando ligar o sensor de temperatura.

No entanto, com isso em mente, é importante ressaltar que não é totalmente incomum ver chips e outros bits de hardware incluídos em dispositivos e nunca usados. A Sonos, por exemplo, incluiu dois microfones em seu alto-falante Play Five de 2015 que nunca foram usados.

Certamente é algo que deve ser mantido sob controle, independentemente, e algo que a Apple pode expandir em algum ponto em 2021.

HomeKit e HomePod têm sido o elefante na sala durante as palestras recentes da Apple, mas, com o HomePod original agora oficialmente descontinuado , o gigante de Cupertino pode estar pronto para aproveitar o novo começo.

Escrito por Conor Allison.