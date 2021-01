Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançou o iOS 14.4 com uma atualização complementar para seu HomePod mini , habilitando o recurso de transferência de banda ultralarga (UWB) permite que os iPhones equipados com U1 passem facilmente músicas, chamadas e podcasts entre os dois.

O recurso de transferência de banda ultralarga foi anunciado junto com o HomePod mini, com a Apple promovendo um lançamento no final de 2020. Embora a empresa sediada em Cupertino tenha perdido o prazo, agora está cumprindo sua promessa.

Por padrão, o HomePod mini instala automaticamente novas atualizações de software, mas você pode verificar se há atualizações no app Home.

O HomePod e o mini HomePod já podem transmitir música, mas o minifalante possui um chip U1 de banda ultra-larga que torna mais fácil transferir conteúdo de um iPhone 12 ou iPhone 11. Os recursos U1 adicionados também apresentam feedback visual e tátil e oferecem a opção de mostrar sugestões de escuta quando o telefone estiver próximo do alto-falante.

A funcionalidade aprimorada do U1 também exibirá controles de mídia em seu iPhone sem a necessidade de desbloqueá-lo primeiro.

Você precisa de um mini HomePod com o software mais recente e um iPhone equipado com U1, como iPhone 11 ou iPhone 12, executando iOS 14.4 para usar o recurso de transferência de banda ultra larga da Apple. Lembre-se de que o HomePod não possui o chip U1 necessário.

Escrito por Maggie Tillman.