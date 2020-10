Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple lançou o iOS 14.1 para o iPhone e para o HomePod. Essas atualizações de software trazem novos recursos e melhorias. O download deles é gratuito para todos os dispositivos qualificados.

A maior mudança é o Intercom, anunciado durante o evento da Apple em outubro . Ele agora está disponível para todos os modelos HomePod. Com o Intercom, você pode enviar mensagens de áudio em tempo real de um HomePod para outro, se eles estiverem na mesma casa. Para atualizar seu HomePod para iOS 14.1 , vá para o aplicativo Home em seu dispositivo iOS: Toque no ícone House> Toque em Configurações da Home> toque em Atualização de Software> Toque em Atualizar (Tudo).

Eventualmente, você poderá usar o recurso Intercom do HomePod com seus dispositivos iOS, incluindo iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch e CarPlay, por meio da Família iCloud, para poder gravar e retransmitir uma mensagem em qualquer lugar.

Como um usuário HomePod, agora você também pode obter sugestões do Maps quando pergunta ao Siri sobre um local específico e pode abrir os resultados da pesquisa do HomePod no seu iPhone via Handoff. A Apple também atualizou o temporizador e o recurso de alarme no HomePod, para que você possa alterar as configurações de todos os seus HomePods usando o Siri. Você pode até definir uma música do Apple Music como seu alarme.

Finalmente, com o iOS 14 e o HomePod Software 14.1, a Apple permite que você altere seus aplicativos de música, podcasts e audiolivros padrão.

Aqui está a lista completa de mudanças nas notas de lançamento da Apple:

HomePod mini Configure e transfira automaticamente as configurações do seu ID Apple, Apple Music, Siri e Wi-Fi para o HomePod mini.

Siri Sugestões de Siri aparecem no Maps quando você pede ao HomePod informações sobre um local. Os pedidos de pesquisa na Web para HomePod podem ser enviados do HomePod para o seu iPhone. Siri agora pode interromper alarmes, temporizadores e mídia nos alto-falantes HomePod. Suporte de reconhecimento de voz para Podcasts para vários usuários em casa.

Interfone Peça ao HomePod para fazer anúncios para outros alto-falantes HomePod em sua casa. Intercom para todos os alto-falantes HomePod. Intercom para um HomePod em uma sala ou zona específica.

De outros: Adicione música aos seus alarmes e acorde com a sua música pessoal, lista de reprodução ou estação de rádio da Apple Music. Corrige um problema em que os pares estéreo às vezes podem ser reproduzidos fora de sincronia. Aumenta a confiabilidade ao usar o Siri para controlar vários alto-falantes. Otimiza o desempenho do Siri.



Escrito por Maggie Tillman.