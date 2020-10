Suporte para Dolby Atmos HomePod em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O suporte Dolby Atmos está chegando ao Apple HomePod original nas próximas semanas, de acordo com a Apple por meio de uma atualização de software.

O novo recurso, confirmado ao mesmo tempo que a empresa anunciou um novo e menor HomePod mini , aproveitará a capacidade do alto-falante maior de criar um estúdio virtual.

Os usuários que conectarem seu HomePod ao Apple TV poderão se beneficiar do novo recurso, que se acredita ser apelidado de "Home theater com Apple TV 4K" em todo o conteúdo Dolby Atmos.

Atualmente, os usuários só podem criar uma experiência de som estéreo, virtual 5.1 ou virtual 7.1, mas a nova atualização adicionará suporte Dolby Atmos virtual à mixagem.

E os usuários só precisam de um HomePod, embora a Apple tenha confirmado que ter dois alto-falantes HomePod conectados como um par estéreo proporcionará uma experiência melhor e mais envolvente.

O HomePod original também se beneficiará de uma série de novos recursos de software anunciados para o HomePod mini, incluindo o novo recurso Apple Intercom, que permitirá aos usuários falar através do HomePod através do sistema "Apple Announce" para iOS para evitar gritos no topo do sua voz que o jantar está na mesa.

Infelizmente, o novo recurso Dolby Atmos não chegará ao recém-anunciado HomePod mini.

Os usuários ainda serão capazes de emparelhar dois minifalantes HomePod para criar um par estéreo, no entanto, o novo alto-falante não é potente o suficiente para criar o palco de som virtual para filmes ou oferecer suporte Dolby Atmos.

O novo HomePod mini, no entanto, virá com um novo recurso que utiliza o chip U1 da Apple para permitir uma transferência mais perfeita entre os iPhones compatíveis com U1 (iPhone 11 Pro e superior) e o alto-falante.

O novo HomePod mini está disponível para pré-encomenda a partir de sexta-feira, 6 de novembro, e custará $ 99 nos EUA e £ 99 no Reino Unido. O envio começará na semana que começa em 16 de novembro.

Escrito por Stuart Miles.