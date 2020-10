O minifalante HomePod menor da Apple está aqui e custa apenas US $ 99

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple anunciou um novo HomePod. Chamado de HomePod mini, é um alto-falante inteligente menor e mais compacto .

Ele realmente se parece com o HomePod completo da Apple, completo com um exterior de tecido de malha nas cores preto e branco. Mas tem uma forma mais curta e esférica e um pequeno display na parte superior para mostrar as luzes e os controles de volume do Siri. Não é apenas um alto-falante; ele funciona como um hub para todos os dispositivos HomeKit, permitindo que você controle tudo, desde suas travas inteligentes até as luzes quando você não está em casa.

Apple

O HomePod mini possui o chip Apple S5, que, segundo a Apple, permite que modelos computacionais ajustem o som do alto-falante 180 vezes por segundo enquanto você reproduz música. Vários mini alto-falantes HomePod também podem trabalhar em sincronia e podem até mesmo criar de forma “inteligente” uma experiência de emparelhamento estéreo quando estão na mesma sala. A Apple também está usando os chips U1 dos iPhones do ano passado para oferecer suporte ao recurso Handoff .

Para saber mais sobre o novo HomePod mini, confira nosso guia detalhado . Você também pode assistir ao evento de hardware da Apple aqui.

O HomePod mini custará US $ 99 (£ 99) quando as encomendas começarem nos Estados Unidos em 6 de novembro de 2020, com remessa em 16 de novembro de 2020. A Apple também prometeu suporte para serviços de música de terceiros, incluindo Pandora, Amazon Music e iHeartRadio. Spotify não está na lista.

O HomePod original custava US $ 349 quando foi lançado pela primeira vez em 2018. Confira nossa análise desse alto-falante inteligente aqui.

Escrito por Maggie Tillman.