Tile acusa Apple de comportamento anticompetitivo

A empresa por trás do rastreador Tile acusou a Apple de comportamento anticompetitivo, dizendo que o relacionamento entre as duas empresas está piorando, não melhorando. Tile implicava que isso acontecia à luz do lançamento da Apple de um produto concorrente da Tile, que acreditamos que será chamado Apple Tag .

"Infelizmente ... os comportamentos anticoncorrenciais da Apple ficaram piores, não melhores", disse Tile em comunicado a um painel do Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos EUA.

As submissões, relatadas pela Reuters , são bastante impressionantes, mas há várias questões em jogo aqui. O principal entre as queixas de Tile é que o iOS 13 pede para você ativar a localização em segundo plano, mas mesmo que você faça a escolha uma vez, ele repetidamente pede novamente em intervalos aparentemente aleatórios. Isso foi introduzido como parte de uma unidade de segurança aumentada no iOS 13.

O acesso em segundo plano a aplicativos como o Tile é essencial para que eles possam alertá-lo mesmo quando o aplicativo não estiver aberto. Outros aplicativos, como o Dropbox, também insistem no acesso regular ao local para permitir que as coisas funcionem em segundo plano.

Tile alegou que a Apple havia recusado a promessa de impedir que os usuários fossem solicitados repetidamente ", apesar das várias promessas da Apple de restabelecer a opção de permissão em segundo plano Always Allow para os serviços de geolocalização de aplicativos de terceiros, a Apple ainda não o fez.

Os usuários não são questionados repetidamente sobre como conceder acesso à localização ao aplicativo Find My, que é onde a Apple ativará o rastreamento de tags da Apple.