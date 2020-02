Equipamento Eero agora suporta Apple HomeKit

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O equipamento de rede do Eero agora suporta o Apple HomeKit.

Embora a Amazon agora seja proprietária da Eero, a empresa ainda está claramente lançando sua rede mais ampla que o ecossistema Alexa.

Com o suporte do HomeKit, os usuários de iOS e Mac podem adicionar seus dispositivos Eero ao aplicativo Home e gerenciá-los a partir daí. Você pode fazer o firewall de cada um dos acessórios do HomeKit com base em suas próprias preferências e tudo isso pode ser feito diretamente no aplicativo Home.

Além de se comunicar com outros dispositivos, eles também podem ser impedidos de se comunicar com dispositivos não autorizados on-line.

Você pode escolher entre três opções principais - sem restrições, restrito a casa ou automático.

Essa última opção permite que cada dispositivo se comunique apenas com dispositivos e serviços aprovados pelo fabricante.

"Acreditamos que os clientes devem ter não apenas WiFi rápido e confiável, mas também um sistema em que possam confiar que seja seguro e privado", afirmou. “Continuamos cumprindo essa promessa hoje com suporte ao HomeKit.

"Estamos comprometidos com uma casa inteligente aberta, segura e privada", disse Nick Weaver, co-fundador da Eero. "[Acreditamos firmemente que os clientes devem poder usar os produtos domésticos inteligentes de que mais gostam, quer trabalhem com Alexa, Amazon WiFi Simple Setup, Apple HomeKit ou todos os itens acima."

Se você já possui um dispositivo Eero configurado, pode iniciar o HomeKit usando a guia Descobrir no aplicativo iOS. O HomeKit é suportado em todos os dispositivos eero, eero Pro e eero Beacon executando o eeroOS 3.18.0 ou posterior e pode ser configurado usando o aplicativo eero iOS 3.1.0 ou posterior.

Em setembro passado, a Amazon anunciou um novo sistema de rede em malha Eero, o primeiro equipamento Eeero a ser lançado desde que comprou a empresa . Naturalmente, também é habilitado para Alexa.

Um pacote possui três nós de rede em malha que podem abranger toda a sua casa em sinais sem fio estáveis e adaptáveis. Você conecta um dispositivo ao seu modem ou roteador doméstico no modo modem, e o Eero lida com todas as solicitações de roteador, sem fio e com fio.

Você pode comprar apenas um deles se quiser expandir o sistema ou possuir uma casa menor.

Em outras notícias do HomeKit divulgadas hoje, a empresa francesa de casas inteligentes Netatmo anunciou a chegada do HomeKit Secure Video em sua câmera interna inteligente.

Você pode visualizar vídeos da Câmera Indoor Inteligente no aplicativo Apple Home e armazená-los com segurança no iCloud.