O HomePod da Apple parece fantástico, mas a crítica comum é que a implementação do Siri deixa um pouco a desejar.

As vendas dos dispositivos Amazon Echo e Google Home mostram que existe um mercado enorme para alto-falantes inteligentes, mas a Apple certamente precisará produzir um HomePod de segunda geração para competir com seus rivais. Acreditamos que isso deve acontecer em 2020.

De acordo com os analistas da Strategy Analytics, a Apple capturou 4,7% do mercado de alto-falantes inteligentes em 2019, enviando cerca de 2,6 milhões de unidades antes do Natal. Por outro lado, a Amazon possui cerca de 26% do mercado.

Aqui, observamos os rumores mais recentes, bem como o que queremos ver de um dispositivo de segunda geração - que pode ser um substituto direto ou um dispositivo secundário de preço mais baixo para outros locais da casa - e também os rumores que surgiram agora e quando um HomePod 2 ou mais barato possa ser lançado.

Modelo mais barato com vencimento em 2020

Preço abaixo de £ 200?

O Apple HomePod foi lançado no início de 2018 e custa um pouco mais do que as alternativas Amazon Echo e Google Home. O problema é que, atualmente, as vendas de alto-falantes inteligentes estão sendo alimentadas por quantidade - Google Home Mini por ofertas do tipo R $ 29 / US $ 29, por exemplo - não por qualidade.

Embora o HomePod original tenha sido reduzido em preço, ele ainda permanece no topo do mercado.

Foi relatado que um modelo HomePod mais barato será revelado "já no próximo ano" [2020], mas não há informações sobre quanto pode custar. Esperamos que uma versão abaixo de US $ 200 / £ 200 concorra com o Echo Studio da Amazon .

Alguns outros recursos que gostaríamos de ver aparecerão no próximo Apple HomePod.

A Apple parecia tentar suprimir o Bluetooth nas primeiras iterações do iOS - ele estava realmente oculto no aplicativo Configurações, talvez porque a Apple quisesse que os usuários usassem sua própria tecnologia AirPlay. Não é assim hoje em dia - o Bluetooth está na frente e no centro, assim como no Android.

Portanto, é um pouco estranho que o primeiro HomePod não suporte dispositivos conectados a ele via Bluetooth, especialmente quando - entenda isso - sabemos que o HomePod realmente tem Bluetooth interno e o usa para o processo de instalação. A falta de Bluetooth é muito restritiva para muitas residências - especialmente quando você considera o HomePod um dispositivo projetado para um espaço comum.

OK, então isso se enquadra na categoria "nunca acontecerá", mas fique conosco enquanto sonhamos que o HomePod seja o melhor alto-falante do Spotify Connect por aí. Mas achamos improvável que o HomePod o tenha (como os dispositivos Amazon Echo) porque a Apple, sendo Apple, favorecerá sua própria tecnologia AirPlay. No entanto, como você lerá nos nossos rumores abaixo, é bastante plausível que o HomePod possa suportar outros serviços como padrão.

Como mencionamos abaixo, uma patente sugere que um HomePod futuro terá controle por gestos como uma alternativa à voz (além dos atuais controles de toque ). Achamos que isso provavelmente será para coisas básicas, como alterar o volume ou pular para a próxima faixa para simplificar as coisas.

Essa seria uma abordagem muito mais agradável do que adicionar botões desnecessários.

O problema com o Siri no HomePod é que ele não recebeu licença para voar - alguns elementos essenciais estão faltando, como suporte para rádio na Internet, além do próprio Beats 1 da Apple, e há poucas dúvidas de que o Siri fica atrás da flexibilidade do Google Assistant e da prova de balas. Alexa focada na Amazon.

Ainda assim, não temos dúvidas de que a Apple acertará a Siri - afinal, essa é uma das empresas mais engenhosas do mundo de que estamos falando. Comparado aos recursos do Amazon Alexa e do Google Assistant, o Siri é muito terceiro na corrida agora, apesar de ter estreitado primeiro.

Existe o Google Home Mini. Existe o Amazon Echo Dot . Que tal um alto-falante com melhor som chamado HomePod Mini? Ainda poderia ser relativamente premium - talvez US $ 99 / £ 99 ou US $ 129 / £ 129 para enfrentar o Amazon Echo e Echo Plus?

Enquanto não achamos que o HomePod vendeu tão bem, pudemos ver que um HomePod com preços razoáveis (não necessariamente barato) faria muito bem.

O AirPower da Apple nunca conseguiu, mas por que o HomePod 2 não pode ter o carregamento sem fio na parte superior? Agora isso seria muito útil.

Você já pode emparelhar HomePods estéreo, é claro, mas e se houvesse HomePod Mini e também um subwoofer e você pudesse sincronizar tudo isso em um sistema para acompanhar sua Apple TV? Agora há uma coisa.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre um HomePod 2 de segunda geração, incluindo o que se espera que chegue ao novo orador.

Há rumores de que o iOS 14 dará início a novos recursos para os dispositivos Apple usarem aplicativos não padrão como opções padrão. E isso também significará mais flexibilidade para o HomePod, com clientes capazes de usar o Spotify ou outros serviços de música no alto-falante inteligente da Apple - não apenas na Apple Music.

Essa nova funcionalidade provavelmente seria lançada juntamente com um novo HomePod, mas não há razão para que o modelo mais antigo não possa ser atualizado para isso também.

Um relatório da Bloomberg , escrito por Mark Gurman, detalhou vários recursos que devem aparecer nos dispositivos não lançados da Apple, incluindo um HomePod mais barato.

De acordo com Gurman: "A Apple também está trabalhando em um HomePod mais barato já no próximo ano. O atual modelo de US $ 300 não vendeu muito bem. O novo modelo provavelmente terá dois tweeters (um tipo de alto-falante), abaixo dos sete no atual HomePod ".

Um pedido de patente concedido sugere que o HomePod de última geração possa ter reconhecimento e controle facial através de gestos com as mãos.

Como todas as patentes que aparecem on-line depois de perderem o status confidencial, elas foram enviadas há um tempo atrás - em 2017, neste caso. E embora o HomePod não seja mencionado explicitamente, é bastante claro que é a isso que a patente se refere.

Um relatório da cadeia de suprimentos da Apple , via site chinês Sina, afirmou que uma versão mais barata do alto-falante HomePod pode ter a marca Beats.

O relatório também disse que a Apple está conversando com a MediaTek sobre a produção do novo modelo, que custaria US $ 199 quando for colocado à venda.

O Taiwan Economic Daily e Mac Okatara alegaram que a Apple planejava lançar uma versão mais acessível do alto-falante compatível com Siri no segundo semestre de 2018 por entre US $ 150 e US $ 200. Claro que isso nunca aconteceu, mas isso não quer dizer que não.