Como criar um par estéreo de alto-falantes Amazon Echo

(Pocket-lint) - Uma das vantagens de ter múltiplos ecos amazônicos é a capacidade de usar uma configuração de várias salas e ter música tocando em várias salas ao mesmo tempo. No entanto, você também pode querer criar um par de ecos, e ter som estéreo dividido entre o alto-falante direito e o esquerdo.

A boa notícia é que você pode fazer exatamente isso. Seguindo este tutorial, você pode ter dois alto-falantes Echo configurados como um par estéreo, tocando como um sistema com os canais direito e esquerdo divididos entre os dois alto-falantes.

O que você precisa?

Dois alto-falantes Echo idênticos compatíveis

Aplicação Alexa da Amazônia

Primeiro, você vai precisar de dois Ecos compatíveis do mesmo modelo. Usamos os últimos modelos Echo Dot 5th gen lançados em 2022, um com o relógio, e outro sem.

Este processo também funciona com outros modelos. Isto inclui o seguinte:

Echo (2º, 3º e 4º gêneros)

Ponto de Eco (3ª e 4ª geração)

Echo Plus (1ª e 2ª geração)

Estúdio Echo

Echo Show 5 (1ª e 2ª geração).

Vale ressaltar que não é necessário usar alto-falantes idênticos, mas para o equilíbrio do áudio, é melhor usar dois do mesmo tipo. Assim, tecnicamente, você pode emparelhar um Ponto Eco do 5° gênero com o modelo do 4° gênero, se você quiser.

Também vamos supor que você os instalou com o aplicativo Alexa, e que você tem o aplicativo instalado. Caso contrário, certifique-se de configurar seus alto-falantes Echo seguindo as instruções que vieram com eles, e independentemente de você ter um telefone Android ou iPhone, certifique-se de ter o aplicativo Alexa instalado.

Uma dica útil para este tutorial: lembre-se dos nomes dos alto-falantes ou renomeie-os para algo que você facilmente lembrará para que você saiba quais dois dispositivos você realmente quer emparelhar e não emparelhe acidentalmente os dispositivos errados.

O Processo

Assim que você tiver o que precisa e os dois alto-falantes estiverem online e configurados, abra o aplicativo Alexa, toque na aba 'Devices' e encontre um dos alto-falantes com os quais você deseja criar um par estéreo. Você os encontrará ou sob a aba 'Echo', ou você os encontrará na sala que você os agrupou.

Agora toque naquele alto-falante Echo e, na tela seguinte, toque na engrenagem de ajuste no canto da tela para acessar os ajustes do alto-falante. Agora, siga o processo:

Encontre e selecione 'Par Estéreo/Subwoofer'.

Escolha os dois alto-falantes que você quer emparelhar, toque em 'Próximo'.

Escolha qual orador é esquerdo, e qual é direito, toque em "Próximo".

Crie um nome para seu par, pressione 'Salvar'.

Outra pequena dica: que é direita ou esquerda depende de como você os escuta. Se eles estiverem debaixo de sua TV de frente para você, a direita e a esquerda devem espelhar você. Se eles estiverem de ambos os lados de sua cama, voltados da mesma maneira que você, eles devem combinar seus lados esquerdo e direito.

Uma vez que você tenha ajustado os lados esquerdo e direito e definido um nome para o par, você acerta o save e pronto. Você está pronto para usá-los como um par estéreo.

Agora, quando você pedir a qualquer um destes dois alto-falantes para tocar música, eles a tocarão automaticamente como um par estéreo. Isso significa que se você usar o comando de voz para chamar sua atenção, ele só alertará um deles, e também significa que se você tocar para pausar ou tocar, ou ajustar o volume usando os botões na parte superior, ele o fará em ambos, como um par.

