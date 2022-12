Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Echo Show 15 é o maior dos dispositivos do Echo Show, tornando-o muito mais útil como um display adicional montado na parede em sua casa.

A tela maior significa que é um dispositivo melhor para o consumo de vídeo, portanto não foi surpresa quando a Amazon anunciou que iria obter a experiência completa da TV Fire em seu evento de lançamento em setembro de 2022.

Para aqueles que possuem o Echo Show 15, essa atualização já chegou, e aqui está tudo o que você precisa saber sobre ele.

O que é o Echo Show 15?

O Echo Show 15 é o maior dos dispositivos do Echo Show, assim chamado porque tem uma tela de 15 polegadas. É um dispositivo achatado, ideal para montagem na parede, embora você também possa obter um suporte para ele se quiser em uma superfície.

O que é Fire TV?

Fire TV é o nome que a Amazon usa para seus aparelhos de TV. Isso inclui aparelhos como o Fire TV Stick, mas também há Fire TVs - televisores que servem a mesma plataforma. O objetivo da Fire TV é oferecer uma gama completa de serviços de streaming, utilizando uma ótima interface que permite navegar rapidamente para diferentes fontes ou retomar onde parou.

Como posso obter a atualização da Fire TV para o Echo Show 15?

Se você tem o Echo Show 15, então a atualização deveria ter acontecido automaticamente. Caso contrário, vá para Configurações > Opções do dispositivo > Verifique se há atualizações de software.

Isto irá verificar manualmente se você tem uma atualização disponível para que possa instalá-la. Descobrimos que a atualização chegou automaticamente.

Configurando a TV Fire no Echo Show 15

Seu Echo Show 15 provavelmente o levará a montar a experiência da Fire TV. Você verá vários destaques da Fire TV aparecerem na tela inicial e quando você tocar, isso iniciará o processo de configuração.

Basta tocar em "Get Started" para começar.

Você será solicitado a selecionar os serviços de streaming que utiliza, tais como YouTube, Netflix, Amazon Video, e assim por diante. Estes aplicativos serão então instalados para que apareçam na interface do usuário da Fire TV.

Você vai querer comprar um Alexa Remote

O próximo passo é o estabelecimento do controle. O Echo Show 15 permitirá que você conecte um controle remoto da Fire TV e é recomendado que você use o Alexa Voice Remote (3 gen) para obter os melhores resultados. Você pode comprar controles remotos adicionais - não é necessário usar o mesmo que você pode ter em outra parte da casa.

Você poderá então emparelhar isto com o Echo Show 15, seguindo as instruções na tela. Se você planeja usar o Echo Show 15 como um dispositivo de TV de incêndio, você realmente vai querer esse controle remoto, porque os aplicativos de TV oferecidos não oferecem controles completos de toque - isto é, porque eles são projetados para televisões.

Usando o Alexa Voice Remote significa que a experiência é então a mesma que seria em sua TV, e tudo é muito mais fácil.

Ou você pode optar por um controle remoto virtual, dando-lhe controles na tela, embora você tenha que usar isto para navegar nos botões da tela, o que envolve muitas toques e seleções. Basta tentar usar o controle remoto virtual para inserir seu endereço de e-mail e você desejará ter um Alexa Remote físico em seu lugar.

Uma vez completados esses passos, você estará pronto para saltar para a Fire TV e começar a assistir.

Fazendo o login em seus serviços existentes

Naturalmente, antes de poder assistir a qualquer coisa, você terá de assinar em suas contas outros serviços que não a Amazon. Como você entrou em sua conta na Amazon quando criou o Echo Show 15, você já terá acesso ao Amazon Video.

Mas para os outros serviços que você vai usar, você precisará ter uma assinatura e depois assinar, seguindo as instruções na tela.

Então você pode assistir o que quiser, assim como assistiria em qualquer outro aparelho Fire TV.

Outros controles para Fire TV no Echo Show 15

Fora do ambiente Fire TV, há controles adicionais que você pode acessar no Echo Show 15. Vá para Settings e você encontrará opções para controlar os controles remotos e executar a configuração guiada - mas você também pode encontrar controles dos pais aqui, para que você possa restringir as compras de conteúdo de TV, por exemplo.

Você também pode controlar seus canais de TV ao vivo através destas configurações adicionais.

