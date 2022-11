Amazon compromete-se a apoiar os dispositivos Echo e Eero

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou que adotará o padrão de conectividade doméstica inteligente Matter para seus dispositivos Echo e Eero. Inicialmente, acrescentará a plataforma a 30 dispositivos, que segundo ela cobrirá mais de 100 milhões de produtos já existentes nas casas dos clientes.

A Matter é um padrão industrial que os fabricantes de residências inteligentes estão adotando para garantir que seus produtos se comuniquem e se conectem uns com os outros com pouco alarido. É projetado para facilitar aos consumidores a instalação de novos dispositivos de diferentes marcas sem a dor de fazê-los trabalhar uns com os outros manualmente.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

A Amazon é um dos membros fundadores da nova aliança e um contribuinte-chave. E está adicionando suporte Matter junto com outros protocolos aos quais já adere em produtos como Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth LE, e Thread.

"Desde o início, tem sido nosso objetivo tornar o Alexa compatível com o maior número possível de dispositivos domésticos inteligentes - independentemente dos protocolos sobre os quais eles são construídos", escreveu a diretora da casa inteligente da empresa, Marja Koopmans, em um post de blog.

"Hoje, os clientes podem misturar e combinar mais de 30.000 dispositivos do Alexa através de protocolos para criar uma deliciosa experiência doméstica inteligente com o Alexa". Com o lançamento da Matter, esperamos que uma variedade ainda maior de dispositivos e experiências fique disponível para nossos clientes ao longo do tempo".

A Amazon começará adicionando suporte Matter a 17 dispositivos Echo diferentes, plugues, interruptores e lâmpadas inteligentes, com a configuração do Android disponível a partir de dezembro. Seguirá com suporte iOS e dispositivos extras no início do próximo ano.

Escrito por Rik Henderson.