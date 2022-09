Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Durante seu evento em setembro de 2022, a Amazon anunciou o Eero Internet Backup para seus roteadores Wi-Fi em malha. Ele permite que os usuários da Eero estabeleçam uma conexão de Internet "backup", que será ativada quando ocorrer uma interrupção. Poucos detalhes são conhecidos sobre como funciona, mas a Pocket-lint leu o anúncio inicial e os documentos de suporte para responder da melhor forma possível a qualquer pergunta que você possa ter.

O que é Eero Internet Backup e como ele funciona?

O Eero Internet Backup é um novo recurso de software que permitirá aos usuários do dispositivo Eero configurar um hotspot móvel próximo ou outra rede Wi-Fi como backup, incluindo redes 2.4ghz e 5ghz. Quando a Internet cair, você será capaz de mudar sua rede Eero para sua fonte de backup. Ela será transmitida por toda sua casa - assim todos os seus dispositivos conectados permanecerão online.

"Com o Eero Internet Backup e um hotspot capaz, você poderá desfrutar de transmissão de vídeo HD, videoconferência, transmissão de música ou jogos online mesmo durante as interrupções da Internet", explicou Amazon. "O Eero Internet Backup também pode detectar quando uma queda de energia é interrompida e mudar automaticamente sua rede Eero de volta para sua conexão original à Internet, dando-lhe menos uma coisa com que se preocupar".

A Amazon revelou pouco mais sobre como o recurso funciona neste ponto, mas as imagens da imprensa sugerem que você será capaz de controlar o recurso dentro do aplicativo Eero, ou no mínimo configurá-lo lá.

Quem pode usar o Eero Internet Backup e ele é gratuito?

Tanto os dispositivos Eero novos como os já existentes poderão acessar o Eero Internet Backup, embora a Amazon tenha dito que ele só está disponível para o Eero Plus (plano de serviço premium do Eero) e "selecione clientes ISP" com um dispositivo Eero compatível. O Eero Plus fornece acesso a mais recursos e controles ampliados dos pais. Custa US$ 9,99 por mês nos Estados Unidos, mas vá aqui para ver os preços mais recentes em sua parte do mundo.

Quais velocidades você pode esperar do Eero Internet Backup?

A Amazon ainda não mencionou isso - mas avisou que sua "cobertura, velocidades e confiabilidade" variará dependendo da conexão de backup.

Quando o Eero Internet Backup estará disponível para tentar?

A Amazon disse que o Eero Internet Backup estará disponível nos "próximos meses". Presumivelmente, isso significa no quarto trimestre de 2022 ou até o final do ano.

Gostaria de saber mais?

Confira o centro de suporte da Eero para o Eero Internet Backup. Você também pode ler o post do blog da Eero anunciando o recurso.

Escrito por Maggie Tillman.