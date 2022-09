Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou o Halo Rise - um dispositivo de rastreamento do sono que se senta em sua mesa de cabeceira e rastreia os estágios do sono da pessoa mais próxima a ela, sem que ela tenha que usar nada fisicamente.

O Halo Rise foi projetado para rastrear o sono sem câmeras ou microfones, utilizando um conjunto de sensores e monitorando sua taxa respiratória - semelhante à segunda geração do Nest Hub.

A Amazon disse que os algoritmos do Halo Rise serão capazes de detectar se uma pessoa está com você na cama, ou com um animal de estimação e apenas incluir seus dados de sono em seu resumo. Há também sensores ambientais embutidos que medem a temperatura e a luz do quarto.

Além de oferecer um resumo de seus estágios de sono, o Halo Rise tem um alarme inteligente para acordá-lo em seu estágio mais leve do sono. Há também uma luz de despertar opcional, que simula o nascer do sol.

Como você pode esperar, o Halo Rise trabalha com o Alexa para que você possa conectá-lo a um dispositivo compatível com o Alexa, como o Echo ou o Echo Dot, para acordar com sua música favorita. Você também pode pedir ao Alexa que lhe mostre seu resumo do sono.

Além disso, o Halo Rise se adaptará a rotinas de sono personalizáveis, tais como luzes de escurecimento, desligar a TV e iniciar a meditação.

Você pode desligar os sensores de sono a qualquer momento, mas mantenha-os ligados e o Halo Rise lhe dará uma visão geral de seus estágios de sono, incluindo profundidade, REM e luz, além de oferecer uma visão do motivo pelo qual você pode não estar dormindo bem.

O Halo Rise estará disponível ainda este ano por US$139,99. Ela virá com seis meses de filiação ao Halo.

Escrito por Britta O'Boyle.