Como transformar seu Amazon Echo Show em uma moldura fotográfica digital

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Lembra-se das molduras fotográficas digitais? Elas eram bastante populares há uma ou duas décadas, mas desde então foram substituídas por telas inteligentes de empresas como a Amazon, Google e Facebook. O Echo Show da Amazon, por exemplo, consiste em um conjunto de displays inteligentes que suportam um recurso chamado Photo Frame. Ele essencialmente transforma seu Echo Show em uma moldura fotográfica digital que pode mostrar todas as suas fotos com um simples comando de voz.

Aqui está o que você precisa saber - incluindo como transformar seu Echo Show em uma moldura fotográfica digital e se ele pode exibir fotos da Amazon Photos e do Facebook ou até mesmo fazer uploads de seu dispositivo móvel.

Também: O que é o Alexa e como ele funciona?

Você precisa configurar o recurso "Photo Display" a fim de usar um show Echo como uma moldura fotográfica digital e aproveitar o modo de exibição de slides em três casas da Moldura Fotográfica da Amazon. Isto inclui a adição de fotos e o uso de um comando.

Tudo o que você tem a dizer é "Alexa, monte minha exposição de fotos" para começar. Ou, deslize do topo da tela do Echo Show e selecione Configurações > Relógio e Exibição de fotos . (Para o Echo Show 5, selecione Início e Relógio > Relógio e Display de Fotos. ) Uma vez feito, escolha uma ou mais fontes para suas fotos.

Você precisa conectar suas fotos Amazon Photos, Facebook, ou dispositivo ao seu Echo Show e selecionar quais fotos devem ser exibidas. É fácil e leva menos de um minuto para ser feito. Siga os passos abaixo.

Você pode até escolher que álbuns o recurso de Moldura Fotográfica da Amazon exibirá através das configurações do dispositivo para seu Echo Show no aplicativo Alexa. (Vá até a exibição de fotos e escolha entre Memórias Diárias, Este Dia, Favoritos, Recentes, e outras opções que você pode retirar de sua conta Amazon Photos. Você também pode conectar uma conta no Facebook ou carregar imagens a partir de seu smartphone ou tablet).

Se você é um usuário do Amazon Photos, baixe o aplicativo Amazon Photos e faça o login em sua conta. Em seguida, vá para Configurações > Configurações de Upload > Salvar Fotos. Isto fará o upload automático de todas as fotos de seu rolo de câmera para a Amazon Photos.

Também dentro do aplicativo Amazon Photos, você pode tocar no ícone Amazon Smile na parte superior esquerda da página inicial para levá-lo ao seu perfil. Lá, selecione "Personalize os dispositivos Amazon" e você terá suas telas inteligentes compatíveis, tais como as telas Echo Shows e Fire TV. Escolha seu dispositivo e selecione os álbuns que você gostaria de exibir. Eles aparecerão na tela do Show. Você pode deslizar para a esquerda ou para a direita para folheá-los ou girá-los automaticamente.

Gerencie suas fotos na Amazon Photos

Você pode usar o aplicativo Alexa para gerenciar suas fotos na Amazon Photos (mas você ainda precisará do aplicativo Amazon Photos instalado para usar este método):

No aplicativo móvel Alexa, vá para Configurações > Fotos > Auto-Salvar. Em Upload Settings, toque em Manage and toggle on Auto-Save ( Gerenciar e alternar em Auto-Salvar). Assim que suas fotos forem salvas no Amazon Photos, você poderá ver seus álbuns no Echo Show.

Para exibir fotos de seus álbuns de fotos do Facebook, siga estes passos:

Abra o aplicativo Alexa e vápara Configurações > Fotos > Facebook e selecione Link Account. Siga os passos para habilitar a habilidade de fotos do Facebook.

Se você quiser enviar fotos em seu telefone para seu Echo Show, basta abrir o aplicativo Alexa e ir para Mais > Configurações > Fotos. Em seguida, siga estes passos:

Toque em Dispositivos e selecione o Echo Show no qual você deseja exibir as fotos. Toque em Upload Photos. Você só pode adicionar 10 fotos de cada vez, mas você pode fazer isso várias vezes. O álbum carregado estará disponível em todos os seus dispositivos do Echo Show.

O recurso de Moldura fotográfica da Amazon facilita o início de um slideshow. Tudo o que você tem a dizer ao seu dispositivo Echo Show é:"Alexa, iniciar Moldura Fotográfica". Você terá então um show de slides de três horas com suas fotos da Amazon, fotos do Facebook ou uploads de seu telefone. Para voltar para a tela inicial, diga: "Vá para casa". Você também pode deslizar para baixo e selecionar Home.

Você pode pedir ao Alexa para mostrar álbuns específicos usando comandos como:

"Alexa, mostre fotos deste dia".

"Alexa, mostre as fotos do meu álbum de caminhadas".

"Alexa, me fale mais sobre esta foto".

"Alexa, mostre fotos do verão passado".

Dica: Se você só quer ver suas fotos e não o outro conteúdo rotativo que um Echo Show pode exibir, vá para Home > Settings > Home Content on the Echo Show e desmarque todas as opções que você não quer exibir em sua tela inicial. Finalmente, se você estiver usando um Echo Show 15, deslize para baixo da parte superior da tela e toque em Photo Frame para trazer as fotos em tela cheia.

A partir de agosto de 2022, você agora usa o comando de voz de seu Echo Show para mostrar suas fotos por três horas inteiras - graças ao modo de moldura fotográfica digital da Amazon. Basta dizer:"Alexa, inicie a Moldura Fotográfica".

O recurso de Moldura Fotográfica da Amazon para o Echo Show pode exibir suas fotos tanto na orientação de paisagem quanto na orientação de retrato, de modo que não há necessidade de editá-las ou manipulá-las para que sejam exibidas corretamente em seu Echo Show. Anteriormente disponível apenas no Echo Show 15, agora ele está em todos os displays inteligentes do Echo. Você pode usar Photo Frame para mostrar todas as suas fotos pessoais em um slideshow personalizado. Mas você precisa conectar sua conta Amazon Photos ou Facebook ao seu Echo Show, então configurar a exibição de fotos dentro de seu Echo Show, e dizer comandos específicos para iniciar o modo Photo Frame. Nós detalhamos o que você precisa saber acima.

A moldura fotográfica está disponível para qualquer usuário do Echo Show nos EUA, Reino Unido, Canadá, Alemanha, França, Itália, Espanha e Austrália.

Escrito por Maggie Tillman.