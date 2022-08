A Amazon adquiriu o fabricante de Roomba iRobot por $1,7 bilhões

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Parece que a Amazon está interessada em expandir seu portfólio doméstico inteligente com aspiradores de pó robotizados. A empresa anunciou que está adquirindo o iRobot, o fabricante da já testada e confiável linha Roomba de aspiradores de robô.

Com um negócio que está custando aproximadamente US$ 1,7 bilhões, o gigante do comércio eletrônico está adicionando algum talento sério à sua oferta de residências inteligentes.

AAmazon falou sobre como "...iRobot tem um histórico de facilitar a vida dos clientes com produtos de limpeza inovadores para o lar. iRobot tem continuado a inovar com cada geração de produtos, resolvendo problemas difíceis para ajudar a dar aos clientes um tempo valioso de volta em seus dias".

Certamente temos pensado muito nos vários dispositivos de limpeza iRobot Roomba que testamos nos últimos anos. Máquinas de limpeza capazes não só ajudam a manter sua casa limpa, mas o fazem com um nível de inteligência que significa que você não precisa nem mesmo pensar no que está acontecendo.

Dave Limp, SVP da Amazon Devices reconheceu o poder dos dispositivos Roomba e o trabalho que a iRobot tem feito para fabricar produtos de limpeza capazes:

"Durante muitos anos, a equipe iRobot provou sua capacidade de reinventar como as pessoas limpam com produtos que são incrivelmente práticos e inventivos - desde a limpeza quando e onde os clientes quiserem, evitando obstáculos comuns em casa, até o esvaziamento automático do recipiente de coleta. Os clientes adoram os produtos iRobot - e estou entusiasmado em trabalhar com a equipe iRobot para inventar de forma a tornar a vida dos clientes mais fácil e mais agradável".

A Amazon ainda não detalhou seus planos para a iRobot, mas já vimos os esforços da Amazon com o Astro, o robô doméstico inteligente habilitado pela Alexa. Assim, talvez os futuros Roombas tenham o Alexa incorporado como padrão.

Embora as pessoas cínicas possam se preocupar que a Amazon agora tenha acesso a um mapa virtual de sua casa, estamos intrigados em ver o que a empresa faz com o iRobot e o que virá em seguida. Será que ela vai se conectar com o Ring and Thread? O tempo dirá.

Escrito por Adrian Willings. Edição por Chris Hall.