Blink Video Doorbell agora disponível no Reino Unido a partir de menos de £50

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Agora você pode comprar o Blink Video Doorbell no Reino Unido.

Lançado nos EUA em outubro do ano passado, o sistema de campainha inteligente acessível da marca Amazon Blink será agora enviado para clientes na Grã-Bretanha e Irlanda do Norte também.

Ele está disponível em preto ou branco, e pode ser usado sem fio ou com fio.

Assim como as campainhas de porta mais caras, também da Amazon, você pode receber notificações e alertas quando alguém estiver à sua porta.

Ela se conecta a um aplicativo Blink dedicado e pode ser ligada com um toque de campainha Blink in-home para informar a casa quando alguém toca a campainha.

Se você também for membro do Plano de Assinatura Blink, você pode gravar, salvar e compartilhar eventos na nuvem. Ou, ligando um Blink Sync Module 2 opcional e uma unidade USB permitirá que as gravações sejam salvas localmente.

A campainha funciona com duas baterias AA, com o Blink afirmando que pode durar até dois anos sem precisar substituí-las (se acoplado ao Blink Sync Module 2).

squirrel_widget_6109428

Também pode ser operado com Alexa, de modo que pode ser emparelhado com um dispositivo de TV Echo ou Fire e controlado usando sua voz. O Blink Home Skill também permite que seu dispositivo Alexa receba notificações da campainha da porta.

A Campainha de Vídeo Piscar a Porta já está disponível na Amazon.

Escrito por Rik Henderson.