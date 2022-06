Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está se sentindo celebradora do Jubileu da Rainha Platina, pois atualizou o Alexa com um questionário temático chamado "Quão real eu sou?", novas perguntas sobre trivialidades reais e até mesmo novas frases para aprender a etiqueta do chá.

Queen Elizabeth's Platinum Jubilee é um evento com 70 anos de duração. As comemorações estão marcadas para começar em 2 de junho e continuarão até 5 de junho - tudo em homenagem à Rainha Elizabeth II e seu histórico reinado. Ela se tornou monarca em 1952 e superou a Rainha Victoria ao reivindicar o título de monarca reinante há mais tempo no Reino Unido e a primeira monarca do Reino Unido a celebrar um Jubileu de Platina. A rainha de 96 anos está pronta para ser tratada em desfiles, concertos e atividades comemorativas como o quiz real da Amazônia, trivialidades e dicas de chá para os usuários da Alexa.

Veja abaixo como acessar e usar os novos recursos do Alexa com o tema Platinum Jubileu.

O quiz foi curadoria de um especialista real. Descrevendo do que se trata, a Amazon disse: "se você é fã do Arsenal ou fala francês, talvez tenha mais em comum com os residentes do Palácio de Buckingham". Para saber como você é real, basta perguntar à Alexa "Quão real sou eu?" em um aparelho Echo ou em um dispositivo habilitado para o Alexa.

Além do novo quiz, o Alexa possui novos conhecimentos sobre trivialidades reais. Ela pode até mesmo lhe dizer como pronunciar corretamente "scone" de uma vez por todas.

Basta fazer à Alexa as seguintes perguntas para começar:

Alexa, como eu pronuncio scone?

Alexa, fale como a Rainha

Alexa, canta o Hino Nacional

Alexa, você conhece a Rainha?

Alexa, qual é a idade da Rainha?

Alexa, quantos corgis tem a Rainha?

Alexa, a Rainha precisa de um passaporte?

Alexa, quando a Rainha Elizabeth se casou com o Príncipe Felipe?

Alexa, quando é o aniversário da Rainha?

Alexa, qual é o sobrenome da Família Real?

A Amazon disse que a Alexa foi "royally atualizada" com a ajuda do especialista em etiqueta William Hanson e do ex-chefe da rainha, Darren McGrady. Agora, você pode obter conselhos de etiqueta de chá de ambos. Quando você fizer certas perguntas à Alexa, eles o ajudarão a "aderir à etiqueta apropriada do chá da tarde e celebrar o Jubileu de forma verdadeiramente britânica".

Em um comunicado à imprensa, McGrady descreveu como o chá é importante para a Rainha.

"Em minha experiência, a Rainha desfruta de um chá da tarde inteiro de sanduíches e pastelaria. Dois tipos de sanduíches, muitas vezes presunto inglês de York com mostarda inglesa e pepino, com a pele removida e enviada para as adegas reais para a guarnição de Pimm". Em termos de scones, ele disse que a Rainha gosta de "um dia simples e um dia com passas dobradas".

"Além disso, pastéis minúsculos como tarteletes de framboesa e um 'bolo cortado' (um que ela pode cortar uma fatia de) mel e esponja de creme, bolo de frutas, pão de banana, ou seu bolo de chocolate favorito", acrescentou McGrady. "Tudo lavado com uma deliciosa xícara de chá Earl Grey quente e fumegante".

Para aprender a etiqueta correta do chá, faça as seguintes perguntas ao Alexa:

Alexa, devo colocar creme ou doce em um scone primeiro?

Alexa, qual é a maneira correta de pronunciar o scone?

Alexa, qual é a maneira correta de segurar uma xícara de chá?

Alexa, como se faz um chá da tarde como a Rainha?

Alexa, qual é a maneira correta de agitar uma xícara de chá?

Alexa, qual é a maneira correta de se comer sanduíches durante o chá da tarde?

Escrito por Maggie Tillman.