Alexa lhe dirá quando sua campainha detecta uma pessoa ou pacote

(Pocket-lint) - O Alexa está ficando um pouco mais inteligente novamente - a Amazon está ativando um recurso para deixar seu assistente inteligente notificá-lo se sua campainha inteligente detectar uma pessoa ou pacote fora de sua porta principal, facilitando a obtenção de alertas através de diferentes alto-falantes e sistemas.

Infelizmente este não é um software maluco, no sentido de que sua campainha ainda precisa ser capaz de detectar pessoas e pacotes e distingui-los, o que nem todos podem fazer, enquanto os próprios dispositivos Ring da Amazon trancam o recurso por trás de uma assinatura.

A mudança significará que você poderá receber uma notificação ou alerta de qualquer dispositivo Alexa, seja seu telefone ou um alto-falante inteligente, e você poderá personalizá-los como quiser.

Ainda mais útil, você pode configurar as rotinas do Alexa usando os alertas, para que você possa ter uma luz externa acesa se alguém estiver fora da frente de sua casa, ou ter sua própria fechadura da porta da frente se uma entrega chegar.

A nova capacidade deve estar ao vivo hoje para os usuários do Alexa, pelo menos para detecção de pessoas, em todas as câmeras Ring e em qualquer câmera que tenha certificação "Trabalhe com o Alexa".

A detecção de pacotes é um pouco mais agitada e funcionará em uma gama mais limitada de câmeras, como a Ring Video Doorbell Pro 2.

Escrito por Max Freeman-Mills.