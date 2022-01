O Amazon Alexa está inativo?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - ATUALIZAÇÃO (09:30 de 21 de janeiro de 2022): Alexa parece estar de volta e funcionando.

MATÉRIA ANTERIOR ABAIXO...

O serviço Alexa da Amazon parece estar quebrado.

Vários membros da equipe do Pocket-lint notaram que os dispositivos Amazon Echo não estão funcionando corretamente hoje, sexta-feira, 21 de janeiro de 2022. Falando em um Echo, por exemplo, outro na mesma casa responde. Se funcionar, é isso.

Às vezes, o dispositivo simplesmente trava na luz de escuta azul ou diz "algo está errado". Às vezes progride com o seu comando um ou dois minutos depois.

Está acontecendo com alguns de nós em diferentes locais e em diferentes provedores de banda larga, então não parece ser um problema com a conectividade com a Internet. O Alexa também está tropeçando em dispositivos não Echo que o suportam, como a barra de som e os alto-falantes do Sonos Arc.

A Amazon ainda não fez um anúncio oficial.

O problema parece ter começado por volta das 7h GMT, com o downdetector mostrando picos de reclamações no Alexa e no Amazon Web Services.

Do jeito que as coisas estão, os sites de varejo da Amazon ainda estão disponíveis. Ainda não temos a plataforma de jogos em nuvem Amazon Luna no Reino Unido, portanto, não sabemos se isso também é afetado atualmente.

Entramos em contato com a Amazon para descobrir qual pode ser o problema e manteremos você atualizado com mais notícias sobre os problemas.

