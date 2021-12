Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon lançou seu próprio termostato de aquecimento inteligente em setembro, durante uma exibição de produtos . Chamado de Amazon Smart Thermostat, ele oferece controle de sistemas de aquecimento e ar condicionado por menos do que muitos concorrentes. Melhor ainda, agora você pode comprar o termostato da Amazon à venda.

Com preço inicial de US $ 59,99 no lançamento nos Estados Unidos, o termostato com certificação Energy Star agora custa US $ 47,99, o que significa que já recebeu seu primeiro desconto de preço. Não está claro quando exatamente o termostato foi lançado, mas parece não ter sido descontado durante a Black Friday.

O Amazon Smart Thermostat é fácil de instalar e compatível com a "maioria" dos sistemas HVAC 24 V existentes de vários fabricantes.

Ele pode ser controlado por controles de voz Alexa por meio de um dispositivo habilitado separado e pode ser programado usando Hunches . Isso significa que Alexa pode ser configurada para obter um "palpite" de que você está longe de casa, de modo que seu aquecimento possa ser reduzido para evitar desperdício de energia e dinheiro, por exemplo.

A Amazon também está vendendo pacotes reduzidos de seu termostato. Um combina o termostato com um Echo Dot de quarta geração por $ 77,98 (geralmente $ 109,98). Outro adiciona um Echo Show 5 de segunda geração por $ 92,98 (geralmente $ 144,98). Ambos os pacotes podem chegar depois do Natal, no entanto.

