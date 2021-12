O que é Alexa Together e como funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está lançando um serviço de assinatura premium Alexa Together que se expande em seu Alexa Care Hub existente. Por uma taxa, Alexa Together torna mais fácil usar os alto -falantes Alexa e Echo para ajudar e verificar os entes queridos idosos ou aqueles que precisam de um cuidador.

A Amazon descreve Alexa Together como uma nova maneira de "fornecer suporte para seus entes queridos, mantendo vocês juntos mesmo quando estão separados". É um serviço de assinatura que custa uma taxa mensal. Mas, por esse preço, você tem acesso a seis recursos de cuidador:

Resposta urgente 24 horas nos sete dias da semana: acesso 24 horas nos sete dias da semana a agentes treinados que podem ajudar seu ente querido a obter assistência.

semana: acesso 24 horas nos sete dias da semana a agentes treinados que podem ajudar seu ente querido a obter assistência. Resposta de detecção de quedas: Se o seu ente querido cair, Alexa pode ligar para a Resposta de Urgência e notificar os contatos de emergência.

Se o seu ente querido cair, Alexa pode ligar para a Resposta de Urgência e notificar os contatos de emergência. Assistência remota: defina lembretes no Echo de uma pessoa querida, gerencie listas de compras, conecte serviços de música e muito mais.

defina lembretes no Echo de uma pessoa querida, gerencie listas de compras, conecte serviços de música e muito mais. Feed de atividades: veja instantâneos da Alexa da sua pessoa amada e das interações em casa inteligente.

veja instantâneos da Alexa da sua pessoa amada e das interações em casa inteligente. Alertas personalizados: receba alertas diários quando seu ente querido usar o Alexa pela primeira vez ou se não for usado por um certo tempo.

receba alertas diários quando seu ente querido usar o Alexa pela primeira vez ou se não for usado por um certo tempo. Círculo de suporte: outras pessoas podem apoiar seu ente querido.

Os recursos mais interessantes são Resposta urgente e Resposta de detecção de queda. A Resposta Urgente é essencialmente um acesso mãos-livres 24 horas por dia, 7 dias por semana, a uma linha de ajuda profissional de emergência. Ele permite que um usuário diga a um locutor do Eco: "Alexa, peça ajuda". Eles serão então conectados a um agente, que poderá solicitar a polícia ou o corpo de bombeiros. Alexa também enviará uma notificação ao cuidador.

O Fall Detection Response requer hardware de terceiros da Assistive Technology Services (ATS) e Vayyar. O SkyAngelCare da ATS é um pingente de detecção de queda que se comunica por Wi-Fi com Alexa, enquanto o Vayyar Care é um dispositivo montado na parede que usa sensores e ondas de rádio para detectar quedas. Ambos os dispositivos permitem que Alexa pergunte a um usuário se ele deseja ligar para a Resposta Urgente, em vez de esperar que o usuário peça ajuda.

Além do custo inicial do dispositivo e do custo da assinatura mensal Alexa Together, não há taxas para usar SkyAngelCare e Vayyar Care.

O recurso Remote Assist também é notável, pois permite que um cuidador acesse a conta Alexa de uma pessoa, com sua permissão, para configurar remotamente recursos - como definir lembretes, adicionar contatos, criar listas de compras e vincular serviços de música e vídeo.

O feed de atividades e os alertas personalizados do Alexa Care Hub agora também fazem parte do Alexa Together. Eles permitem que um cuidador saiba se seu ente querido está acordado e se mexendo, fornecendo um alerta no aplicativo Alexa assim que a pessoa interagir pela primeira vez com Alexa. Alexa Together funciona com outros dispositivos domésticos inteligentes compatíveis com Alexa para registrar atividades também, incluindo luzes inteligentes, termostatos, sensores de movimento e assim por diante.

Por fim, a capacidade de adicionar vários cuidadores (até 10), por meio do Círculo de Apoio. Esse recurso será lançado no início de 2022.

Alexa Together custa US $ 19,99 por mês (ou US $ 199 por ano). Ele expande o serviço gratuito Alexa Care Hub, fornecendo um serviço de monitoramento profissional e outros recursos úteis. Há uma avaliação gratuita de seis meses, mas todos os clientes existentes do Alexa Care Hub recebem um ano grátis do Alexa Together.

Não. Alexa Together expande o serviço gratuito Alexa Care Hub.

Enquanto o Alexa Care Hub permite que você verifique remotamente um ente querido e receba alertas quando eles usarem os dispositivos Alexa ou Echo pela primeira vez, o Alexa Together adiciona um serviço de monitoramento profissional à mistura. Ele pode chamar serviços de emergência para seu ente querido e oferece detecção de queda por meio de hardware de terceiros.

Para começar, você precisa de uma assinatura Alexa Together, um dispositivo Echo e uma conexão Wi-Fi e contas Amazon.com para você e seu ente querido. Eles precisam entrar em sua conta da Amazon e precisarão de um número de telefone celular para receber um código de verificação durante o processo de configuração.

Depois de comprar Alexa Together , você pode iniciar o processo de configuração. Seu ente querido receberá um e-mail para confirmar a configuração. Assim que ambos estiverem conectados via Alexa Together, você pode começar a usar todos os recursos.

Se você é a pessoa que dá suporte a um ente querido, só precisa fazer o download do aplicativo Alexa para o seu telefone. Para uma melhor experiência, a Amazon recomenda que a pessoa que fornece suporte também tenha um dispositivo Echo para usar recursos como Alexa Calling ou Drop In , ou para habilitar o bate-papo por vídeo.

Precisa de mais ajuda? Baixe o Guia de configuração Alexa Together da Amazon aqui.

Todos os dispositivos Echo mais recentes da Amazon suportam Alexa Together, embora um modelo com uma câmera seja provavelmente melhor para que você possa entrar ou bater um papo por vídeo com seus entes queridos. A Amazon está oferecendo uma avaliação gratuita de seis meses do Alexa Together como um pacote com o mais novo Echo Show 8,que você pode comprar aqui.

Verifique também: Qual dispositivo Echo é melhor para você?

No lançamento, Alexa Together está disponível nos Estados Unidos.

A Amazon tem uma página inteira de perguntas frequentes para Alexa Together aqui.